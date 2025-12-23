STIGLA DETALJNA PROGNOZA DO 6. JANUARA: Kakvo će vrijeme biti za Novu godinu?

Kako su naveli, polje visokog zračnog pritiska postepeno slabi, pa će njegov utjecaj na vremenske prilike u našoj zemlji biti sve manji. Istovremeno, novoformirani ciklon nad Ligurskim morem sredinom ove sedmice usloviće izraženiju promjenu vremena. Hladna zračna masa sa krajnjeg sjeveroistoka Evrope od četvrtka će biti glavni faktor koji donosi prave zimske uslove u Bosni i Hercegovini.

Od 24. decembra, pa do kraja prognoznog perioda, očekuje se promjenljivo vrijeme uz česte padavine i osjetno niže temperature zraka.Najviše padavina prognozira se za zapadnu i centralnu Bosni, dok se u ostalim krajevima očekuje manji broj padavinskih dana. Na početku nestabilnog perioda izgledna je kiša u nizinama, koja će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Na planinama će, zbog niskih temperatura, padati snijeg i formirati se novi snježni pokrivač.

U Hercegovini se u periodu od 25. decembra do 2. januara očekuje stabilnije vrijeme, dok se od 3. januara prognoziraju nove padavine i na jugu zemlje.

Do 26. decembra temperature će biti nešto iznad decembarskog prosjeka: jutarnje vrijednosti u Bosni od -1 do 4 °C, u Hercegovini od 3 do 7 °C, a maksimalne dnevne u Bosni do 10 °C, u Hercegovini do 14 °C. Od 27. decembra do kraja prognoznog perioda očekuju se temperature uglavnom u granicama prosjeka, ali znatno niže u odnosu na trenutne vrijednosti. Minimalne temperature u Bosni biće od -6 do -1 °C, u Hercegovini od 0 do 5 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 4 °C, a u Hercegovini do 10 °C, prenosi Novi.

