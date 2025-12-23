Narednih dana oblačno s kišom i slabim snijegom, prestanak padavina od petka…

U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati pretežno oblačno. Snijeg ili sunježica se očekuju u sjeverozapadnim, djelimično centralnim područjima Bosne i na planinama, a u ostataku zemlje kiša.

Vjetar slab do umjeren, na jugu u jugozapadu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Prognozirane jutarnje temperature zraka su od 0 do 6, na jugu do 9 stepeni, a dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu do 14 stepeni.

U četvrtak, 25. decembra, preovladavat će pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti na jugu. U nižim područjima Bosne povremeno su moguće slaba kiša ili susnježica a u višim predjelima slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka će biti od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 8 do 14 stepeni.

U petak, 26. decembra, u Bosni će biti pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni.

U subotu, 27. decembra, na jugu i jugozapadu će biti sunčano, u ostatku zemlje oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka će biti od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 12 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a, pišu Vijesti.ba.

