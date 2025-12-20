Kada Hotić o odluci KS da pomogne snimanje filma “Srpske majke Srebrenice”: Ukov ured daje pare za film protiv Srebrenice

Udruženja „Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa“, „Srebreničke majke“, „Žene Srebrenice“ i „Majke Podrinja – Bratunac“ oštro su reagirala na preliminarnu odluku Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici, odnosno Komisije za provođenje javnog poziva za podršku aktivnostima održivog razvoja na području Srebrenice.

Ovom odlukom je Udruženju za razvoj kulture i turizma „Mozaik“ iz Srebrenice predviđen iznos od 47.000 KM iz budžeta KS, a sredstva bi trebala biti iskorištena za snimanje filma “Srpske majke Srebrenice”, na kojem ovo udruženje radi u saradnji s RTRS-om.

Uz osudu, majke Srebrenice traže hitno objašnjenje od predstavnika Ureda i premijera Nihada Uka.

Od svojih para

– Da mi plaćamo da oni snimaju laži?! Da im platimo da negiraju genocid?! Oni nikad nisu ni priznali genocid, pa da možemo graditi neki kompromis. Ljute smo zato što neko hoće da im plati da snimaju takav film. Neka ga snimaju, ali od svojih sredstava. Pomoć povratnicima može se na drugi način davati, onome kome je potrebna, a zna se ko je protjeran i ko je žrtva – kazala je za “Avaz” potpredsjednica Udruženja „Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa“.

Srebreničanka kojoj su u genocidu ubijeni sin, muž, braća i 56 članova uže i šire familije teret borbe za pravdu, čiji je simbol, decenijama nosi s dostojanstvom. Ipak, ogorčenje zbog ovakve odluke ne može sakriti, pogotovo što 30 godina poslije genocida ne samo da nema izvinjenja i solidarnosti s majkama Srebrenice, već se genocid konstantno negira.

Dosta je laži

– Ne kažem, majka je majka, majci je svakoj teško, ali ima i onih majki … Kad je konvoj pošao iz Srebrenice naša komšinica Stoja je izašla, jedinog mi sina ubili, a nikad sina nije ni imala. Stavljali su na stubove tamo imena pokojnika, koji su umrli davno, kao da su žrtve rata. Njihovih laži je dosta i još da im platimo. A negiraju genocid i taj užas u Srebrenici koji se ne može mjeriti nikakvim zlom. Ne znam ko to radi, ali naši pojedini političari imaju običaj, eto nekakav kompromis, a sve na našu štetu. Do kad ćemo biti budale? Ljute smo zbog toga, protiv smo takve odluke, tražimo da se pare ne prebacuju u tu svrhu, a kako god hoće neka urade, na dušu im. A povratnicima neka se pomogne, bez razlike ko je ko – ističe Hotić.

Sipaju so na rane

Iz srebreničkih i bratunačkih udruženja upozorili su da Vlada KS na ovaj način “sipa so na nezacjeljive rane koje u svojim srcima nose žrtve genocida i njihove porodice”, te podsjećaju da je Ured Vlade KS osnovan da bi provodio Zakon o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, te pomoć žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN „Srebrenica“.

