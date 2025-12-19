Pokreće se postupak protiv RTRS-a zbog skandaloznog priloga: Hoće li biti adekvatno kažnjeni?

Regulatorna agencija za komunikacije(RAK) ispitat će po službenoj dužnosti navode o prilogu koji je izazvao niz reakcija emitovanom na entitetskom javnom emiteru RTRS o kupovini stanova u Istočnom Sarajeva u kojem se prebrajaju stanovi koje su kupili Bošnjaci te navodi da će to dovesti do posljedica po Srbe, potvrđeno je Detektoru.

Voditeljica emisije Nada Veletić u najavi priloga tvrdi da se vraćaju crne slike iz prošlosti kada su na početku rata, a potom “tokom egzodusa”, današnji stanovnici Istočnog Sarajeva „morali napustiti svoje domove u federalnom Sarajevu jer su tako htjele komšije Bošnajci“.

– Danas im te komšije hrle u zagrljaj, hoće da žive sa kako vole da kažu “genocidnim Srbima”. Ostaje misterija zašto, a možda i nije misterija nego dobro osmišljen plan da se kupovinom nekretnina ovlada ovim dijelom Republike Srpske – navodi se na početku priloga novinara Gvozdena Šarca.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić u prilogu tvrdi da je trend opasan i da „možemo imati problem“.

– Mi se uporno izmičemo, a oni upotno dolaze za nama. To je strateški plan prvenstveno bošnjačke politike elite – zauzimanje teritorija za potencijalna buduća razračunavanja – tvrdi u emosiji politolog Filip Matić.

RAK je više puta kašnjavao RTRS zbog kršenja pravila ali je ranija analiza Detektora pokazala da se broj kazni smanjio od kada je direktor agencije postao Draško Milinović koji je došao upravo sa RTRS-a.

Iz RAK-a je za Detektor potvrđeno da je Agencija zaprimila pojedinačne prigovore na programski sadržaj.

– Regulatorna agencija za komunikacije će po službenoj dužnosti postupiti u skladu sa Pravilnikom o postupku rješavanja povreda uslova dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije, te ispitati navode u vezi sa prilogom emitovanim u emisiji Pečat RTRS – rečeno je za Detektor iz RAK-a.

