Minimalna plata u FBiH raste za 2,7 posto: Konačna odluka naredne sedmice, rastu i dnevnice

Konačna odluka trebala bi biti donesena naredne sedmice, nakon što budu dostupni svi relevantni statistički podaci.

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić kazao je da su članovi Vijeća usaglasili zajednički stav o načinu utvrđivanja minimalne plate za narednu godinu, prenose mediji.

„Zajednički smo zaključili da je ovo najbolje rješenje“, rekao je Čengić, pojasnivši da Vlada FBiH u narednim danima treba zvanično utvrditi iznos i obavijestiti javnost.

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar finansija Toni Kraljević potvrdio je da je postignut dogovor između sindikata, poslodavaca i Vlade FBiH, te da će se povećanje minimalne plate računati prema jasno definisanoj metodologiji.

Kako je objasnio, obračun se zasniva na dva jednako važna parametra – rastu potrošačkih cijena i rastu bruto domaćeg proizvoda, pri čemu svaki učestvuje sa po 50 posto u ukupnoj formuli. Na osnovu trenutnih pokazatelja, minimalna plata bi mogla porasti za oko 2,7 posto.

Istovremeno, od 1. januara 2026. godine planirano je i povećanje maksimalnog iznosa dnevnica, koji bi sa sadašnjih 25 KM trebao biti uvećan na 45 KM.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović naglasio je značaj metodologije koja garantuje rast plata.

„Danas smo donijeli zaključak da ćemo mi kao Savez predložiti novi Kolektivni ugovor kojim ćemo definisati prava radnika“, kazao je Kurtović.

