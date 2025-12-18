Reuters o zagađenju zraka: Bosna i Hercegovina ima petu najveću stopu smrtnosti od zagađenja zraka

Problem zagađenja zraka u Sarajevu privukao je pažnju i svjetskih medija, te je o njemu izvijestila agencija Reuters.

Reueters navodi kako su vlasti Sarajeva u srijedu izdale upozorenje na kvalitet zraka i uvele zabranu za neke automobile i kamione nakon što je grad prethodne dvije večeri rangiran kao najzagađeniji grad na svijetu od strane švicarske firme za praćenje kvaliteta zraka IQAir.

Vlada kantona Sarajevo poduzela je mjere nakon što je kvalitet zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dostigao opasne nivoe nakon nekoliko dana magle i smoga koji su prekrili grad od oko 350.000 stanovnika.

Zabranjena je vožnja kamionima preko 3,5 tona i automobilima i kamionima koji ne ispunjavaju standarde Evropske unije u gradu, te zabranio građevinske radove na otvorenim površinama. Javna okupljanja na otvorenom također su zabranjena.

Stručnjaci kažu da su glavni izvori zagađenja oko 40.000 domaćinstava koja uglavnom koriste drva za ogrjev i ugalj za zimsko grijanje i prijevoz.

– Samo 500 domaćinstava je dobilo plinske peći zahvaljujući međunarodnoj pomoći – rekao je Anes Podić iz ekološke organizacije Eko Akcija, dodajući da je u Sarajevu registrovano 180.000 vozila.

Grad, smješten u dolini okruženoj planinama i brdima, dugo pati od fenomena poznatog kao temperaturna inverzija koja pritišće hladniji zrak i zagađivače iz vozila i fosilnih goriva bliže tlu. Pomiješan s maglom, može se zadržati danima.

Bosna i Hercegovina ima jedan od najviših nivoa zagađenja finim česticama (PM2.5) u Evropi, čemu sagorijevanje čvrstog goriva za grijanje domaćinstava i transportni sektor doprinose sa oko 50%, odnosno 20%, prema podacima Svjetske banke.

Enis Krečinić, stručnjak Hidrometeorološkog zavoda Federacije BiH, rekao je da je dozvoljena količina PM2.5 prekoračena preko 100 dana u godini.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina ima petu najveću stopu smrtnosti od zagađenja zraka u svijetu.

Svjetska banka procjenjuje da zagađenje zraka PM 2.5 uzrokuje 3.300 preranih smrti svake godine i gubitak od preko 8% BDP-a u BiH.

Aida Forto, specijalista za bolesti pluća, rekla je da dugotrajno izlaganje zagađenju zraka, a posebno finim česticama, može doprinijeti raku pluća i posebno je opasno za trudnice, djecu, starije osobe i osobe s kroničnim bolestima.

