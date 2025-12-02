Institut za zdravlje o trovanju stanovnika Vareša olovom: Utvrđena hronična izloženost, bez akutnog trovanja

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica saopćio je da su kod određenog broja stanovnika mjesnih zajednica Pržići i Daštansko, na području općine Vareš, zabilježene povišene koncentracije olova u krvi, ali bez kliničkih pokazatelja akutnog trovanja. Kako navode, riječ je o hroničnoj, dugotrajnoj izloženosti ovom teškom metalu.

Povodom službene prijave koju je 5. decembra 2025. godine dostavila JU Dom zdravlja Vareš, Institut je odmah reagovao i organizovao hitan epidemiološki izlazak na teren.

Tokom terenskih aktivnosti provedeno je epidemiološko izviđanje, izvršen uvid u raspoloživu medicinsku dokumentaciju te obavljeni razgovori sa zdravstvenim radnicima uključenim u slučaj.

Istovremeno je provedena analiza vode za piće sa lokalnih izvorišta koja snabdijevaju ova naselja, pri čemu nije utvrđeno prisustvo olova. Time je voda, u trenutku uzorkovanja, isključena kao potencijalni izvor zagađenja.

U cilju očuvanja zdravlja stanovništva i sprečavanja daljnje izloženosti, Institut je predložio niz mjera. One uključuju dodatne analize tla, kućne prašine, zraka i prehrambenih proizvoda iz lokalnog uzgoja radi identifikacije izvora kontaminacije, kao i ispitivanje mogućeg uticaja rudarskih i transportnih aktivnosti.

Preporučene su i mjere pojačanog zdravstvenog nadzora, poput individualnog savjetovanja, kontinuiranog praćenja osoba sa povišenim vrijednostima olova u krvi te upućivanja pacijenata sa najvišim koncentracijama na liječenje u zdravstvene ustanove višeg nivoa.

Poseban fokus stavljen je na edukativne i preventivne aktivnosti, kroz informisanje građana o rizicima koje nosi hronična izloženost olovu, kao i o značaju mjera lične i kućne higijene.

Kada je riječ o zaštiti okoliša, preporučene su mjere za smanjenje prašenja, strožija kontrola rukovanja i transporta rudnog materijala, te eventualno ograničavanje uzgoja hrane ukoliko se potvrdi kontaminacija zemljišta.

Iz Instituta naglašavaju da je za provođenje predloženih mjera neophodna koordinacija više institucija, uključujući lokalne i kantonalne zdravstvene i inspekcijske organe, kao i nadležne okolišne i rudarske službe.

– Institut će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti stručno praćenje situacije i pružanje podrške s ciljem zaštite zdravlja stanovništva – poručili su iz Instituta.

