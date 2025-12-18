Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog prijetnji

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Amira Pašića zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, optuženi se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine na društvenoj mreži TikTok u prijenosu uživo prijetio direktoru jedne sarajevske firme, i to govoreći, između ostalog,: „Gdje te prvi put vidim, ubiću te djece mi“. Ovakve prijetnje su kod štećenog izazvale osjećaj straha za vlastiti život.

Postupajući tužilac je za glavni pretres predložio sudu saslušanje dva svjedoka i izvođenje 19 materijalnih dokaza.

Odbijena žalba advokata Tomića: Amir Pašić Faćo ostaje u pritvoru

Podsjetimo, Pašić je u KPZ-u Orašje, a vezano za drugo krivično djelo.

Njemu je krajem prošlog mjeseca pritvor produžen za još dva mjeseca zbog sumnje da je počinio krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.

