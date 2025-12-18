Nagli pad temperatura, moguć i bijeli Božić: Snažan hladni val dolazi u Evropu

Pred Božić nas očekuje novi prodor zime. Meteorološki modeli pokazuju da će preko Njemačke preći sibirska hladnoća.

Od 23. decembra temperature naglo padaju. Arktička hladnoća sa istoka dolazi prema Njemačkoj, a sa sobom nosi i snijeg. Neki vremenski modeli već pokazuju ovaj prodor zime, objavila je njemačka inačica Weather Channela.

Kako američki, tako i evropski modeli predviđaju sličan razvoj situacije. Ipak, još uvijek postoji određena nesigurnost između nešto hladnijeg vremena za Božić i prave sibirske hladnoće s istočnim vjetrom, “Eistagom” i vrlo niskim minimalnim temperaturama.

Vremenske prilike će se svakako promijeniti i postat će znatno hladnije. Širenje visokog pritiska nad sjevernom Evropom gotovo je sigurno, a upravo taj sistem može donijeti hladan istočni vjetar.

Hladnija varijanta predviđa i prave “Eistage”, maksimalne dnevne temperature 2. dana Božića mogle bi biti između 0 i -10 °C. Najtoplije će biti na području Gornjeg Rajna, a najhladnije u alpskim krajevima.

Trenutno se za 24. decembar predviđa snijeg. U južnim dijelovima Njemačke može padati slab snijeg, dok će snježni pljuskovi zahvatiti i obalu Baltičkog mora. Time bi u nekim regijama Njemačke mogli biti zabilježeni bijeli Božići.

Ipak, količine snijega biće male. Najviše snijega očekuje se u Alpama i lokalno duž obale Baltičkog mora, između Glucksburga i Heringsdorfa.

Padavine su još uvijek vrlo neizvjesne. To znači da se situacija sa snijegom još uvijek može promijeniti. Također, i temperature još imaju veliki raspon. Sve zavisi hoće li arktička hladnoća zaista doprijeti do zapada Njemačke. Ono što je sigurno jeste da hladan zrak ostaje u istočnim predjelima. Konačan ishod zavisi od položaja visokog pritiska nad Sjevernom Evropom i hoće li se hladan zrak “aktivirati”.

Trenutno se može reći da su šanse za bijeli Božić u Njemačkoj veće nego dugo vremena.

Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, FHMZ na svojim stranicama nudi sedmodnevne i srednjoročne prognoze. Prema aktualnoj srednjoročnoj prognozi u periodu od 15.12.2025. do 30.12.2025., polje visokog zračnog pritiska i dalje dominira te uslovljava stabilnu atmosferu nad Bosnom i Hercegovinom. U kontlinskim predjelima i dalje su izgledne dugotrajne magle, uz natprosječne vrijednosti temperature zraka. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 25. decembra, a ogledaće se u osjetnijem padu temperature u odnosu na trenutne vrijednosti, uz mogućnost pojave padavina.

Do 24. decembra prognozirane temperature biće nešto iznad decembarskih prosjeka. Jutra u Bosni sa vrijednostima od -1 do 4 °C, u Hercegovini od 3 do 7 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 10 °C, a u Hercegovini do 16 °C.

Od 25. decembra pa do kraja prognoznog perioda očekuju se temperature zraka u granicama prosječnih te znatno niže od trenutnih vrijednosti. Minimalne u Bosni biće od -4 do 1 °C, a u Hercegovini od 1 do 5 °C, dok će maksimalne dnevne temperature dosezati do 4 °C u Bosni i do 10 °C u Hercegovini, piše press.

