BHANSA upozorava: Ne smijemo biti predmet političkih obračuna, pritisaka, zastrašivanja i manipulacija

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) upozorava na opasno prekoračenje ovlasti navode, i političke pritiske koji prijete stabilnosti i sigurnosti sistema.

U pismu upućenom Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara BiH, ova državna agencija traži hitnu zaštitu svojih uposlenika i zaustavljanje, kako kažu, “zloupotreba nadležnosti” Komisije Predstavničkog doma za promet i komunikacije.

– BHANSA i njeni uposlenici nikako ne smiju biti predmet političkih obračuna, pritisaka, zastrašivanja i manipulacija – upozoreno je u pismu koje je uslijedilo nakon niza istupa i odluka Komisije koje su, prema BHANSA-i, temeljene na pogrešnim i pravno neutemeljenim tvrdnjama.

Dostavili podatke

Potezu agencije prethodila je odluka Komisije da sasluša rukovodstvo BHANSA-e, zasnovana na tvrdnjama da Agencija navodno uskraćuje finansijske informacije.

Iz BHANSA-e odbacuju ove navode i ističu da su dostavili sve podatke koje zakon dopušta, uključujući financijske planove, programe rada i revidirane godišnje izvještaje.

Međutim, Komisija je tražila i pojedinačne plate zaposlenika s imenima i prezimenima, što je, kako navodi BHANSA, zabranjeno Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Zakonom o radu u institucijama BiH.

Uprkos zakonskim ograničenjima, rukovodstvo Agencije optuženo je da prikriva podatke, čime se, navode, u javnosti stvara lažna slika i nepotrebno narušava ugled institucije koja obavlja poslove od vitalnog značaja za zemlju.

Narušavanje integriteta

Prema navodima BHANSA-e, atmosfera na sjednici Komisije bila je daleko od profesionalne. Predstavnicima Agencije, tvrde, upućivane su prijetnje objavljivanjem plaća zaposlenika, iznošene netačne informacije o primanjima, te čak, kako tvrde, insinuacije o lažnim diplomama bez ijednog dokaza da takvi slučajevi postoje.

Iz BHANSA-e poručuju da za kontrolore zračnog prometa, čiji jedan propust može imati nesagledive posljedice, ovakvi pritisci znače direktan udar na profesionalni integritet i osjećaj sigurnosti.

– Ovo nije samo pitanje reputacije. Ovakvi istupi potiču odlazak stručnjaka, a njihov gubitak stvara ozbiljan sigurnosni rizik – navode iz Agencije.

BHANSA tvrdi da posao obavlja u potpunoj transparentnosti:

– ne koristi sredstva iz budžeta BiH,

– finansira se isključivo iz vlastite djelatnosti,

– 100% sredstava troši se namjenski,

– finansijske dokumente odobravaju domaće i međunarodne institucije, uključujući EUROCONTROL i IATA-u,

– u posljednjih deset godina uplatili su preko 150 miliona KM u javne prihode,

– sva finansijska i revizorska izvješća su javno dostupna,

– posjeduje evropski certifikat pružatelja usluga — usklađen sa svim EU standardima sigurnosti i operativnosti.

Odljev kontrolora

Zbog globalne potražnje i narušene sigurnosti sistema u ranijem periodu, BiH se suočava s odljevom kontrolora zračnog prometa. Obuka jednog kontrolora traje više od tri godine, košta oko 350.000 KM, a svaka ostavka znači ozbiljan rizik za kontinuitet usluga.

Podaci govore da u sezoni kontrolori BHANSA-e opslužuju i do 2.000 letova dnevno — operacije koje ne trpe politizaciju, javne prijetnje i institucionalnu nestabilnost.

– Diskusije o ‘tajnim platama’ ili ‘lažnim diplomama’ ne doprinose sigurnosti. Naprotiv, destabiliziraju sistem – ističu iz Agencije.

Incidenti s dronovima

BHANSA upozorava i na ozbiljan problem koji stoji u sjeni političkih prepucavanja, a to je neusvajanje izmjena Zakona o BHANSA-i blokira uspostavu “U-space” sistema za upravljanje dronovima. Bez toga, dronovi ostaju neidentificirani objekti u zračnom prostoru u kojem lete putnički avioni, helikopteri i letjelice hitnih službi.

U posljednjim mjesecima zabilježeni su incidenti s dronovima iznad aerodroma Butmir te vojnih lokacija u Rajlovcu i Butilama, koje nadležni organi nisu mogli identificirati postojećim nadzorom.

– Ovo je direktan sigurnosni rizik. Fokus mora biti na tome, a ne na političkim pritiscima – poručuje BHANSA.

BHANSA u pismu naglašava da ostaje posvećena zakonitom, profesionalnom i transparentnom radu, te upravljanju zračnim prostorom u skladu s međunarodnim standardima.

– Neutemeljeni pritisci i pogrešna tumačenja zakona ne doprinose stabilnosti sistema, nego ga urušavaju. Od nadležnih očekujemo da se vrate činjenicama i pitanjima koja su zaista važna za sigurnost zračnog prometa – zaključuju iz Agencije.

