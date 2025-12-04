Konačno prošla javna nabavka za organizaciju Nove godine u Sarajevu: Evo ko će nastupiti

Javna nabavka za organizaciju novogodišnjeg dočeka u Sarajevu konačno je okončana, potvrđeno je za Dnevni avaz, čime su otklonjene višesedmične neizvjesnosti oko održavanja centralnog gradskog događaja. Ukupna vrijednost nabavke iznosi 700.000 KM.

Postupak javne nabavke prethodno je tri puta poništavan – prvo zbog neispunjavanja formalnih uslova, a zatim i zbog izostanka adekvatnih ponuda. Tek iz četvrtog pokušaja procedura je uspješno završena, i to u trenutku kada je do Nove godine ostalo manje od 20 dana.

Doček Nove 2026. godine planiran je na prostoru iza Sarajevo City Centra, gdje bi, prema ranijim najavama, Sarajlije i goste trebala zabavljati hrvatska pjevačica Jelena Rozga. Njeno ime je potvrđeno još prošlog mjeseca, ali su potom uslijedila nova odgađanja zbog pada javne nabavke, što je dodatno unijelo konfuziju i sumnju u realizaciju cijelog događaja.

Dugotrajna neizvjesnost, prema procjenama iz turističkog sektora, mogla je utjecati i na dio turista koji su planirali novogodišnje praznike provesti u Sarajevu, očekujući pravovremene i jasne informacije o centralnom dočeku i pratećem programu.

Ipak, s obzirom na to da su preostale još tri sedmice do kraja godine, organizatori sada ulaze u izrazito zahtjevnu fazu priprema. Pred njima je kratak, ali intenzivan period u kojem će morati osigurati tehničku realizaciju, logistiku i sigurnosne aspekte kako bi Sarajevo ipak dočekalo Novu godinu uz planirani program i bez dodatnih iznenađenja.

