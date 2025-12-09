Soreca i ambasadori zemalja članica EU danas u posjeti Mostaru…

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreca boravit će danas u Mostaru, zajedno s ambasadorima Češke – Janom K. Lolić Šindelkovom, Irske – Adrianom Farrellom, Italije – Sarah Eti Castellani, Slovenije – Damijanom Sedarom i Švedske – Helenom Lagerlöf.

Ambasadori će učestvovati u diskusiji o klimatskim promjenama sa studentima mostarskih univerziteta – Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar, u okviru studentskih razgovora EU programa “Generation Change ”.

Ambasador Soreca i ambasadori država članica EU sastat će se i s premijerkom Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Marijom Buhač, s kojom će razgovarati o ulaganjima EU usmjerenim na jačanje lokalnih zajednica i njihov razvoj, te usklađivanju prioriteta HNK-a s usvojenim Planom rasta EU – najavljeno je iz Delegacije EU u BiH, piše Fena.

