Ništa od evropskih zakona: SNSD-ovi ministri ponovo srušili dnevni red sjednice

Objavljeno prije 1 sat

Prošli put su se SNSD-ovi ministri pravdali da su materijale dobili na dan sjednice, a ostaje da se vidi šta će im ovog puta biti opravdanje

SNSD-ovi ministri ponovo su srušili dnevni red sjednice Vijeća ministara na kojoj su bila dva evropska zakona i imenovanje Ureda glavnog pregovarača BiH sa EU.

Prošli put su se SNSD-ovi ministri pravdali da su materijale dobili na dan sjednice, a ostaje da se vidi šta će im ovog puta biti opravdanje.

Podsjećamo, novi zakon o VSTV-u i zakon o sudovima, kao i imenovanje glavnog pregovarača su uslov EU za održavanje prve međuvladine konferencije između EU i BiH, kako bi se na taj način formalno otvorili pregovori.


