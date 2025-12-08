Privrednici u Federaciji BiH upozorili na posljedice povećanja minimalne plate bez rasterećenja privrede

Udruženje malih i srednjih privrednika Federacije BiH saopćilo je da je inicijativa za povećanje minimalne plate u FBiH ponovo pokrenuta bez ikakvog rasterećenja privrede, bez procjene posljedica i bez uključivanja svih relevantnih aktera.

Iz Udruženja navode da su ranije zvanično zatražili prisustvo sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj se raspravljalo o minimalnoj plati, te da su zahtjev predali na protokol Vlade FBiH. Međutim, kako ističu, do danas nisu dobili nikakav odgovor.

– Nedostatak komunikacije sa sektorom koji zapošljava najveći broj radnika i stvara najveći dio prihoda smatramo neprihvatljivim i neodgovornim – poručuju iz udruženja.

Privrednici okupljeni u ovom udruženju podsjećaju da je Vlada FBiH sama najavila smanjenje doprinosa od 1. januara 2026. godine, ali sada tvrdi da to “nije moguće zbog nedostatka sredstava u budžetu”.

Istovremeno, navode, prema dostupnim podacima ove godine je od privrede prikupljeno dodatnih 400 do 500 miliona KM.

– Postavlja se pitanje kako je moguće da se sredstva mogu uzimati od privrede, a da se istovremeno tvrdi kako za rasterećenje nema prostora – ističe se u saopćenju.

Privrednici smatraju nelogičnim i to što se u institucijama plate mogu povećavati “odmah i bez analiza”, dok se povećanje penzija označava kao “nemoguće ili preuranjeno”.

Udruženje upozorava da bi povećanje minimalne plate bez smanjenja doprinosa najteže pogodilo mikro, mala i srednja preduzeća, koja već posluju s minimalnim maržama. Takav potez, navode, mogao bi dovesti do rasta inflacije, zatvaranja firmi, pada konkurentnosti i gubitka radnih mjesta.

– Privreda nije protiv većih plata. Tražimo održiv model u kojem se rast minimalne plate usklađuje sa smanjenjem nameta, a ne da se teret jednostrano prebacuje na privrednike – poručili su.

Udruženje najavljuje pokretanje šire medijske i informativne kampanje s ciljem da javnost i donosioci odluka dobiju „potpunu sliku o ekonomskim posljedicama sada predloženog modela povećanja minimalne plate“.

Pozvali su institucije da poštuju princip transparentnosti i dijaloga, ispune ranije dato obećanje o smanjenju doprinosa i da sistem minimalne plate grade na osnovu stručnih analiza, a ne kratkoročnih političkih ciljeva.

– Privreda je spremna na razgovor, ali neće više šutjeti dok se odluke koje utiču na sudbinu hiljada radnih mjesta donose iza zatvorenih vrata – zaključuju iz Udruženja malih i srednjih privrednika Federacije BiH.

