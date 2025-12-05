Gripa hara Sarajevom, iz Domova zdravlja kažu: Tek očekujemo pik, držite se savjeta naših ljekara

Sezonska gripa hara, a zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevu bilježe nagli porast broja oboljelih. Ljekari navode da imaju pune ruke posla.

Građane Sarajeva zabrinule su fotografije punih čekaonica u domovima zdravlja, a kakvo je zapravo stanje, koliko je oboljelih te kako se zaštititi za Raport je govorio Arman Šarkić, portparol JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo.

“Tačne i precizne podatke ima Zavod za javno zdravstvo KS na osnovu naših timova porodične medicine. Međutim, to je tipično za ovo doba godine i mi ćemo to sigurno imati do januara–februara, kada se možda očekuje ‘pik’ sezonske gripe. Znači ono što je činjenica mi se suočavamo s respiratornim virusima već dva do tri mjeseca. Ove godine je istina došlo malo ranije, pa nas je to možda malo iznenadilo, ali suštinski ovo je period kada je frekvencija najvećeg broja virusa”, rekao je Šarkić.

Kazao je kako je prema mišljenju ljekara porodične medicine ovdje frekvencija najvećeg broja virusa, ali da su timovi već naučeni na ovaj period godine i na ono što je potrebno raditi u datim okolnostima.

“Nije ništa alarmantno. Čekaonice su pune – jesu, ali sve u nekom godišnjem prosjeku. Sezonske grupe isto tako sigurno ima, ali još ne možemo reći da je to ‘pik’…, to se očekuje tek iza novogodišnjih praznika. Zbog toga smo mi insistirali da se stanovništvo što prije vakciniše, da se napravio kakav-takav dobar imunitet, neki obuhvatno što veći.

Domovi zdravlja još provode vakcinaciju protiv sezonske gripe. Dakle, ljekari porodične medicine preporučuju vakcinaciju dok nemate simptome. Nema ništa atipično, sve je jednostavno u granicama godišnjeg prosjeka i nešto što smo očekivali”, pojasnio je Šarkić.

Šarkić je istakao jednostavne preporuke za građane kako bi se zaštitili u ovom osjetljivom periodu.

“Najbolji savjet je u ovom zimskom periodu, koliko je to moguće, da se izbjegavaju zatvoreni prostori, da se koristi neka distanca i kako ljekari često savjetuju pranje ruku. Koliko god banalno izgleda, često pranje ruku i održavanje higijene je nešto što vas u velikom procentualnom broju štiti.

Prema tome koliko ste u mogućnosti izbjegavajte zatvorene prostore, boravite na planinama kada vam dnevne okolnosti omogućavaju, higijena ruku, nosite maske, ali isto savjetujemo da ako se uzima maska da to bude specijalizirana s filterom jer ova hirurška ima manji rok, to je nekoliko sati i onda ona već ne može toliko da vas zaštiti”, naveo je on.

Istakao je da je potrebno obratiti pažnju i na ishranu uz preporuku da treba jesti voće i povrće kako bi se pojačao imunitet. Govorio je i o gužvama u domovima zdravlja.

“Vrlo je bitno, prema preporukama ljekara porodične medicine, da se ne dolazi prvi–drugi dan nakon što imate simptome viroze, nego da se sačeka dva do tri dana, da probate u kućnim uslovima oboriti temperature kako ne bi stvarali gužve u Domu zdravlja, ne zbog našeg osoblja, nego zbog toga što dolaskom u Dom zdravlja jednostavno rizikujete da ‘pokupite’ još koji virus.

Ukoliko se temperatura ne može oboriti za neka dva-tri dana, onda se naravno treba posjeti ljekar porodične medicine. Preporuka naših ljekara porodične medicine je ostati dan-dva u kućnim uslovima, pokušati sniziti temperaturu, a ako to ne uspijeva, treba dolaziti ljekaru”, zaključio je Arman Šarkić za Raport.

