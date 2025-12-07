Kako je kontroverzni Izraelac Amir Kabiri gradio finansije i političke veze u BiH

U novoj epizodi Detektor TV donosi priču o jednoj od najkontroverznijih ličnosti u Bosni i Hercegovini – izraelskom biznismenu Amiru Kabiriju, njegovom preuzimanju mostarskog “Aluminija” i fudbalskog kluba “Zrinjski”, vezama s vodećim političarima i nastojanjima da preuzme Jevrejske zajednice u BiH.

Mostarski “Aluminij” još deset godina će iznajmljivati svoje pogone izraelskoj kompaniji. Ali ova odluka kao i sam vlasnik kompanije još uvijek su obavijeni velom tajnovitosti. Od kada je 2019. godine prvi put došao u Bosnu i Hercegovinu, izraelskog biznismena Amira Grossa Kabirija prate kontroverze. Prvo je uz pomoć svoje kompanije registrovane u offshore zoni na Panami preuzeo pogone posrnulog giganta “Aluminija”.

Postao je i glavni sponzor fudbalskog kluba “Zrinjski”, a često se dovodi u blisku vezu s liderom HDZ-a Draganom Čovićem. Danas se povezuje i s Miloradom Dodikom, ali i unosnim poslovima izgradnje nove gasne konekcije u BiH. Za sve to vrijeme, on pažljivo gradi svoj imidž osobe iz sjene.

Javnosti danas poznat po izjavama o “antisemitskom Sarajevu”, Amir Gross Kabiri u Mostar dolazi nakon gašenja “Aluminija” 2020. godine, kada je nekadašnji mostarski gigant iznajmljen njegovoj firmi “Aluminij Industrija” na pet godina.

Tada nije bilo zvanično poznato pod kojim uslovima Kabiri, koji je direktor “Aluminij Industrije”, preuzima mostarski “Aluminij” i koje su ugovorne obaveze. Vlasnik “Aluminij Industrije” je Kabirijeva kompanija “M.T. Abraham Group”, koja je 2019. godine preregistrovana u offshore zoni na Panami.

Prva faza ugovora o poslovnoj saradnji između Kabirijeve firme i posrnulog mostarskog giganta istekla je u augustu ove godine, a produžen je za deset godina, saznaje Detektor.

Ugovor je potpisan između dioničkog društva “Aluminij” i “Aluminij Industrije”, ali ovakva odluka nije mogla proći bez znanja Vlade Federacije, koja još uvijek ima 44 posto vlasništva u nekadašnjem mostarskom gigantu kojeg iznajmljuje Kabiri, smatraju sagovornici Detektora.

– Ništa o tom cijelom postupku ne znamo, i uopće ne znamo kako se Vlada danas ponaša naspram tih 44 posto vlasništva koje imaju u ‘Aluminiju – kaže glavna urednica potala Istina Media Kristina Perić, koja je pratila raspad “Aluminija” i poslovanje pod novom upravom.

Novinar Žurnala Amarildo Gutić kaže da je pokušavao saznati na koji način je Kabiriju produžen najam, ali zvaničan trag nije našao. Kaže da je Skupština “Aluminija” morala biti upoznata s produženjem ugovora.

– Morala je znati Vlada Federacije i Vlada Hrvatske, koja ima svoj udjel, i, naravno, mali dioničari. Skupština ‘Aluminija’ je bila sazvana pa otkazana. Naredna, po datumu koji je bio najavljen, nije nikada održana, niti postoji bilo kakva odluka. Raspitivao sam se kod malih dioničara koji imaju značajan procenat u suvlasništvu ‘Aluminija’, ni oni nemaju nikakve podatke – kaže on.

Detektor je kontaktirao Udrugu malih dioničara “Dial”, ali nisu željeli zvanično govoriti. Iz Udruge je za Detektor potvrđeno da su podnijeli nekoliko krivičnih prijava protiv federalnog premijera Nermina Nikšića, ministra energetike Vedrana Lakića, Amira Kabirija i još nekoliko pojedinaca.

U augustu su poslali dopis Vladi Federacije u kojem navode da je Kabiri samovoljno potpisao ugovor i traže njegov raskid.

Nikšić i Lakić nisu pristali na razgovor o ulozi Vlade Federacije u poslovima “Aluminija”. Iz Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije za Detektor su kazali da Vlada Federacije nije potpisnik ugovora o produženju najma i zbog toga ne mogu ni tumačiti njegove odredbe i članove. Na pitanje da li učestvuju u odlukama koje donosi Skupština “Aluminija”, nisu odgovorili do objave ovog teksta.

Prema zvanično dostupnim podacima koje je analizirao Detektor, Kabirijeva kompanija koja iznajmljuje pogone prošle je godine imala prihode od 180 miliona maraka. U isto vrijeme, posrnuli gigant imao je tek 1,3 miliona maraka. Broj radnika se značajno smanjiio od 2019. godine.

Jakob Finci penziju je zaradio u “Energoinvestu”, firmi čiji je dio jedno vrijeme bio i “Aluminij”. Finci je dugogodišnji predsjednik Jevrejske zajednice u BiH i lično poznaje Kabirija.

– On je napravio poslovni aranžman s Federalnim ministarstvom i iznajmio od njega ‘Aluminij’ mostarski i počeo tamo da radi, zaposlio je blizu 300 zaposlenih. Mislim da svi ljudi koji rade u aluminijskom kombinatu danas su vrlo zadovoljni jer redovno primaju plate. Činjenica je da ekonomski vrlo dobro stoje – kaže on.

Kabiri nije pristao javno govoriti o poslovanju “Aluminija”.

Facebook komentari