Pogledajte prizore s plahovite Bjelašnice: Šetači, skijaši i decembarska tišina

Iako su kiša i tople temperature proteklih dana otopile veći dio snijega, vrijeme ipak nije spriječilo ljubitelje planine da uživaju u planini. Miran decembarski dan privukao je sve one koji su poželjeli svjež zrak, šetnju i prvi dodir s predstojećom zimskom atmosferom.

Na olimpijskoj ljepotici sve je već spremno za početak sezone, od uređenih staza do sistema za osnježavanje, ali priroda je zadnjih dana bila hirovita. Velike količine padavina istopile su snijeg, a visoke temperature omekšale i onaj koji se uspio zadržati.

Oni koji su se zatekli na Bjelašnici bili su uglavnom Sarajlije željne odmora od gradske vreve. Neki su šetali, drugi uživali u planinskom zraku, a bilo je i onih koji su, bez obzira na izazovne uslove, stali na skije i iskoristili svaki metar dostupnog snijega.

Najmlađi su ponovo bili najveseliji prizor. Djeca su s oduševljenjem sankala i uživala u svakom trenutku, a njihov smijeh je unosio radost u poprilično miran planinski ambijent.

Iako današnja slika otkriva da se priroda još dvoumi između jeseni i zime, decembar u Sarajevu tradicionalno donosi promjene. Uskoro se očekuju niže temperature, a Bjelašnica će, prema prognozama, ponovo zabijeliti i dočekati prve veće valove gostiju i skijaša iz cijelog regiona.

Praznični mjesec tek počinje, a Bjelašnica se priprema za svoje najljepše dane. Blagdani, zimska sezona i dobrodošlica svima koji će ovdje stvarati svoje decembarske uspomene.

Šta smo danas zabilježili na planini, pogledajte u našoj galeriji fotografija i videosnimku.

Facebook komentari