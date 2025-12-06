Sarajevski policajac Armin Numanović udario Porscheom pješakinju kod Hitne pomoći

U blizini zgrade Hitne pomoći u Sarajevu jučer poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teško povrijeđena 31-godišnja pješakinja. Na obilježenom pješačkom prelazu udarilo ju je putničko vozilo Porsche Cayenne.

Raport nezvanično iz više izvora saznaje da je za volanom bio sarajevski policijski službenik Armin Numanović.

Prema zvaničnom biltenu MUP-a Kantona Sarajevo navodi se:

„U 16:25 sati, na kolovozu raskrsnica ulica Paromlinska – Ložionička, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom na obilježenom pješačkom prelazu došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka I. G. (1994. godište) iz Sarajeva od strane putničkog motornog vozila ‘Porsche Cayenne’, kojim je upravljao vozač A. N. (1985. godište) iz Sarajeva.“

Pješakinja je odmah nakon nesreće prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu (KUM), gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS zajedno sa stalnim sudskim vještakom saobraćajne i mašinske struke.

Zanimljivo je da Uprava policije u zvaničnom izvještaju nije navela da je vozač osoba zaposlena u MUP-u KS, već samo njegove inicijale, godine i mjesto prebivališta.

Facebook komentari