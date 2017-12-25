Uklonjen članak u kojem je objavljen status Kristine Ljevak na društvenim mrežama

Portal Haber.ba je 21.11.2025. objavio članak pod naslovom „Kristina Ljevak: Meni policija dolazi po prijavi bivšeg partnera, neuspješnog samoubice“ u kojem je od riječi do riječi prenijet status gospođe Ljevak sa društvene mreže.

Iako se u članku nigdje ne spominje njegovo ime, bivši partner gospođe Ljevak je uputio prigovor na članak i zatražio njegovo uklanjanje.

Sporni članak je uklonjen sa portala nakon zaprimljenog prigovora, a ovom prilikom javno se izvinjavamo gospodinu i njegovoj porodici ukoliko je pisanje našeg portala prouzrokovalo bilo kakvu štetu.

Facebook komentari