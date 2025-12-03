Propao EU put BiH, a propao i bager

Bosna i Hercegovina je, bez velike drame, ali s ogromnim posljedicama, upravo srušila vlastiti evropski put. SNSD je još jednom povukao ručnu – ministri iz reda srpskog naroda odbili su usvojiti dnevni red na sjednici Vijeća ministara, čime su blokirali ključne evropske zakone. Edin Forto to je opisao kao „dan kada nam je SNSD oduzeo Evropu“. Nažalost, nije pogriješio u procjeni, ali jeste u činjenici što su nas i koalicioni partneri posljednje 2-3 godine uporno pokušavali ubijediti kako oni umiju s Dodikom, a čak je i sam Forto 2023. najavljivao da je SNSD zauzeo „proevropski kurs“.

Bager u kontru smjeru

Njegov kolega i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković išao je korak dalje pa, nakon što je po destilerijama i košarkaškim parketima dogovarao s Dodikom da ga pusti u vlast, uvjeravao javnost da on zna kako će s njima i da je lider SNSD-a drugi čovjek kad nema Bakira Izetbegović s njim da se svađa.

Onda se vidjelo da sa SNSD-om evropski kurs ipak ne može i da će ova stranka ustrajno kopirati evropske zakone. Trojka se našla u goloj vodi, jer je vjera u tobožnji evropski uspjeh koji je godinama bio blokiran postala zadnja slamka spasa kojom bi pokušali spasiti svoj generalno katastrofalni mandat na vlasti.

Tad su odlučili da pređu na plan i slavodobitno nas obavijeste da će sada da izbace SNSD iz vlasti, a Konaković je teatralno zaprijetio da će „bagerom pomesti“ SNSD-ove ministre.

SNSD se, naravno, narugao – donijeli su mu igračku bagera i napravili skeč za publiku. To ruganje nije bilo samo verbalno. SNSD se nastavio suvereno rugati i blokiranjem reformi i obaranjem kvoruma u Domu naroda BiH bez kojeg ih ne mogu izbaciti, a Trojka ostaje svezanih ruku izgubljena u vlastitoj nesposobnosti, lažima i precjenjivanju sopstvenih dometa.

Institucionalni luksuz

Jučerašnji pokušaj sjednice nije samo jedan neuspješan dnevni red. To je ozbiljan udar na evropsku agendu Bosne i Hercegovine.

Da budemo potpuno jasni: BiH nema institucionalni luksuz da odbija evropske zakone jer je već ionako uz Kosovo dobrano na zadnjem sjedištu u evropskom vozu. Ali ima politički luksuz – jer lideri ove zemlje žive kao da su u reality programu, a ne u institucijama.

Danas Trojka izvodi nove pres-konferencije, kritikuje SNSD, poziva na odgovornost, glumi odlučnost. Ali sve to dolazi prekasno.

Jer ako dvije godine tvrdiš da „znaš kako sa SNSD-om“, a onda te isti taj SNSD blokira na svakom koraku – onda to nije izdaja partnera nego tvoja institucionalna slabost i strateška zabluda.

SNSD radi to što radi. HDZ radi to što radi. Problem je što Trojka sve manje zna šta radi.

Čuđenje ishodima

SNSD će nastaviti da vuče ručnu kad god mu se prohtije. HDZ će nastaviti da vaga vlastite interese. A Trojka će nastaviti da se iznova čudi ishodima. Evropski put nije propao jučer. Evropski put je propadao godinama – jučer je samo postalo jasno koliko duboko smo potonuli.

