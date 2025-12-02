Radikalan potez: Nakon ovoga će mnogima biti blokiran izlaz iz BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine napravila je novu aplikaciju, koja omogućava Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine uvid u neplaćene saobraćajne prekršaje, piše BHRT.

To znači da vozači iz Bosne i Hercegovine i strani državljani sa neplaćenim kaznama neće moći preći granicu do izmirenja kazni. Tko će imati ovlaštenja da naplaćuje kazne na graničnim prijelazima?

Samo u ovoj godini 26,6 miliona maraka neplaćenih saobraćajnih kazni građana Bosne i Hercegovine, 223.000 maraka neizmirenih prekršaja stranih državljana. Rekorder po iznosu neplaćenih kazni je vozač iz Gračanice sa 106.745 maraka. Ovi podaci su iznenađujući ako se zna da građani Bosne i Hercegovine prilikom registracije automobila u vlasništvu moraju izmiriti sve neplaćene saobraćajne kazne. Nova aplikacija IDDEEA-e mogla bi djelimično stati u kraj neplatišama. Kada počne primjena, neće moći preći granicu dok ne plate saobraćajne prekršaje.

– Kada će tačno početi primjena i na koji način će oni vršiti sankcionisanje, odnosno naplaćivanje kazni, u principu je već pitanje za Graničnu policiju i nadležne MUP-ove. Ono što smo mi bili dužni da implementiramo s tehničke strane, mi smo to završili – navodi direktor IDDEEA-e Almir Badnjević.

A primjena nove aplikacije znači sankcionisanje na granici i za državljane sa inostranim tablicama.

– Strana vozila najčešće se dešava da prolaze nekažnjeno. Iako Granična policija vidi na ekranu kaznu koju neko vozilo ima koje napušta Bosnu i Hercegovinu, Granična policija trenutno nema dodjeljenu ovlast da naplaćuje ove kazne – objašnjava ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

U Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine kažu da sistem nije u funkciji i da ne znaju kada će početi primjena.

– Sistem nije vidljiv Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i ne postoji zakonsko uporište kojim bi se zabranio izlazak iz Bosne i Hercegovine. U ovom momentu nemamo zvanične informacije koje bi se odnosile na obuhvat, način primjene ili rokove eventualne implementacije sistema – saopštili su iz Granične policije BiH.

Vještak saobraćajne struke smatra da treba onemogućiti da druga lica preuzimaju saobraćajne kazne na svoje ime. Kaže da to čine jer nemaju automobile ni imovinu u vlasništvu niti putuju, tako da nema načina da im se naplate kazne

– Na teritoriji Republike Srpske godišnje se izda preko 400.000 prekršajnih naloga i taj broj raste iz godine u godinu, kao i broj saobraćajnih nezgoda. Mišljenja sam da sama aplikacija kao aplikacija možda jeste neki pomak, ali da postoje problemi ukorijenjeni duboko u svijesti našeg naroda. Mislim da sama kaznena politika predviđena Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou – kaže za BHRT vještak saobraćajne struke Nikola Ćopić.

Iz IDDEEA-e poručuju da će se naplata prekršaja koje građani Bosne i Hercegovine naprave u inostranstvu obavljati po međunarodnim sporazumima i da će prestati praksa dostavljanja njihovih podataka privatnim firmama i advokatima izvan Bosne i Hercegovine.

