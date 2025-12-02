BiH

Sarajevo dobija novu saobraćajnicu: Počela izgradnja XII transverzale

Objavljeno prije 51 minuta

U toku su zemljani radovi, odnosno iskopi i izrada nasipa na dijelu nove saobraćajnice, spoja sa ulicom Aleja Bosne Srebrne

Nakon svih neophodnih odobrenja i dozvola za građenje, danas su zvanično počeli radovi na izgradnji XII transverzale u Sarajevu, spoju od stupske petlje do Međunarodnog aerodroma Sarajevo, poddionica od P61 (km 1+200) do P80 (km 1+580), saopćilo je Javno preduzeće Ceste Federacije BiH.

U toku su zemljani radovi, odnosno iskopi i izrada nasipa na dijelu nove saobraćajnice, spoja sa ulicom Aleja Bosne Srebrne (veza sa budućim rotorom kod Binga).

Ugovor s izvođačem radova, konzorcijem firmi Euro-Asfalt d.o.o. i Demus d.o.o. Sarajevo, potpisan je 21.10.2025. godine. Ugovorena vrijednost radova je 6.418.831,43 KM sa PDV-om.

Nadzor nad radovima vršit će konzorcij u sastavu RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo, MIDES d.o.o. Banja Luka i PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. Novi Sad. Vrijednost ugovora za nadzor je 69.733,56 KM sa PDV-om.


