PIC kategoričan: Šmit ostaje, nema govora o promjeni mandata!

Vijeće za provedbu mira (PIC) danas će na sjednici u Sarajevu dati punu podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), a Njemačka i Velika Britanija će insistirati da nema govora ni o odlasku visokog predstavnika niti o promjeni njegovog mandata, saznaje „Dnevni avaz“. Naš izvor ističe da će se stavovima Nijemaca i Britanaca priključiti najjače evropske zapadne sile!

Također, PIC će istaći važnost evropskog puta BiH. S obzirom na današnji epilog sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj su ministri iz SNSD-a srušili dnevni red, iako su trebali biti razmatrani zakoni važni za put ka EU, očekuje se da diplomate i o ovom pitanju zauzmu jasan stav.

Naime, praktično je bilo dogovoreno da danas Vijeće ministara BiH usvoji važne zakone za evropski put – Zakon o sudovima i Zakon o VSTV BiH – međutim pokazalo se da je SNSD nepouzdan, te je još jednom potvrdio da je ruski utjecaj na kadrove ove stranke prejak.

