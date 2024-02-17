Najavljene velike vijesti za penzionere

Dok penzioneri iščekuju redovnu isplatu, sve je više pitanja oko mogućnosti da novi Zakon o PIO bude usvojen do kraja godine. Upravo taj zakon trebao bi donijeti povećanje penzija od oko 17 posto, čime bi najniža penzija porasla sa 599 na približno 700 KM.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić navodi da je cilj reforme da penzioneri dobiju osjetnije povećanje primanja u odnosu na trenutno usklađivanje.

Procjene su, kaže, urađene u saradnji sa Zavodom PIO i Federalnim ministarstvom finansija, institucijama nadležnim za fiskalne analize, prenosi Novi.

