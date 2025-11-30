Drama u Beogradu: Muškarac izboden u “Ćacilendu”, policija uhapsila osumnjičenog za napad

U šatorskom naselju “Ćacilend”, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, rano jutros dogodio se incident u kojem je jedan muškarac napadnut nožem. Pripadnici interventne policije brzo su reagirali i uhapsili 27-godišnjeg D.P., osumnjičenog za napad, prenosi N1.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, napad se dogodio oko 4:10 sati kada je osumnjičeni nožem zadao povredu u predjelu natkoljenice 37-godišnjem učesniku protesta. Povrijeđeni muškarac je zbrinut u bolnici.

– Pripadnici interventnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, angažiranih na osiguranju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D.P. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kazneno djelo lake tjelesne povrede – navodi se u zvaničnom saopštenju.

Napadaču je određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon tog roka, uz kaznenu prijavu bit će predan Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu na daljnje postupanje.

