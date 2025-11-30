Obustavljena istraga protiv Amira Pašića Faće: Nije ugrozio sigurnost ministra Rame Isaka

Tužilaštvo Kantona Sarajevo obustavilo je istragu protiv Amira Pašića Faće zbog navodnog ugrožavnja sigurnosti Rame Isaka, federalnog ministra unutrašnjih poslova, saznaje “Avaz”.



– Obavještavamo vas da je dana 27. novembra 2025. godine Tužilaštvo donijelo Naredbu o obustavi istrage protiv lica Amir Pašić zvani “Faćo”, za tačke 1., 2., i 4. iz Naredbe o provođenju istrage broj gornji od 14. 10. 2024. godine – navodi se u obavijesti Tužilaštva KS koju potpisuje kantonalni tužilac Stefan Kovačević.

Podsjetimo, Amiru Pašiću Faći je produžen pritvor na još dva mjeseca.

Advokat Amira Pašića Faće Duško Tomić za “Avaz” kaže:

– Nismo dobili odgovor za našu žalbu za produženje pritvora od dva mjeseca. U mojoj žalbi sam skrenuo pažnju da je sud potpuno ignorisao međunarodne standarde Evropske konvencije o ljudskim pravima o visini zaprijećene kazne za pritvor, gdje jasno govore međunarodni standardi, da samo za teška djela za koja je minimanlna kazna zatvora od 5 godina i više. A naši sudovi su uzeli standard tri godine i više.

A kod Faće je minimum šest mjeseci zaprijećena kazna zatvora. Obavezno sud mora odrediti mjere umjesto pritvora kada je u pitanju ovakvo djelo kao što je kod Faće. Ukoliko sud odbije našu žalbu obratit ćemo se Ustavnom sudu BiH sa apelacijom i skrenut ćemo pažnju da su sudovi i Općinski i Kantonalni prekršili evropsku konvenciju o ljudskim pravima na pravedno i fer suđenje – kaže advokat Tomić za “Avaz”.

