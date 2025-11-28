BiH

Zapostavljena namirnica koja košta 3 KM, a kažu da „čisti crijeva kao usisivač“

4.2K  
Objavljeno prije 38 minuta

Tradicionalni mliječni proizvod, danas potisnut popularnošću kefira i grčkog jogurta, i dalje zaslužuje mjesto u svakodnevnoj ishrani.

Kiselo mlijeko sadrži vrijedne sastojke, a ujedno je znatno jeftinije od sličnih proizvoda – čaša u supermarketima košta oko 1 do 3 KM.

Dobija se procesom mliječne fermentacije, a njegovo uključivanje u ishranu obogaćuje organizam mineralima poput magnezija, kalija i kalcija, te vitaminima B grupe, A, D i K. Kiselo mlijeko nije visokokalorično – 100 grama sadrži u prosjeku oko 50 kcal, a ima i nizak glikemijski indeks.

Zahvaljujući prirodnim probioticima, blagotvorno djeluje na crijeva i cjelokupan probavni sistem. Jača imunitet, poboljšava lučenje probavnih sokova i smanjuje rizik od zatvora.

Stručnjaci ističu da kiselo mlijeko u crijevima djeluje poput „prirodnog usisivača“, pomažući tijelu da se oslobodi toksina. Osim toga, može poboljšati sagorijevanje masti i biti koristan saveznik osobama koje žele smršaviti, navodi Krstarica.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh