Ustavni sud BiH odgodio donošenje odluke o legalnosti Vlade RS

Ustavni sud Bosne i Hercegovine na 164. plenarnoj sjednici nije donio odluku o legalnosti Vlade Republike Srpske koju predvodi Savo Minić, te je najavljeno da će se rasprava nastaviti na narednom zasjedanju.

Prema saopćenju Ustavnog suda BiH, donesene su odluke u drugim predmetima, a posebno je izdvojena odluka koja se odnosi na zaključke Narodne skupštine RS, povezane s odlukom Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku.

Razmatrajući apelaciju člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i četrnaest poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Sud je proglasio neustavnim pojedine dijelove zaključaka koje je NSRS u međuvremenu povukla.

– Ustavni sud je u obrazloženju odluke, između ostalog, naveo da je, imajući u vidu da je na osnovu odluke nadležne državne institucije Miloradu Dodiku prestao mandat predsjednika Republike Srpske i da su raspisani izbori za tu funkciju, za Ustavni sud nesporno da je odbacivanje konkretne presude Suda BiH, odluke CIKBiH i odluka Ustavnog suda iz tačke 4. i prve rečenice tačke 9. Zaključaka u direktnoj koliziji s obavezom poštovanja odluka državnih institucija iz člana III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine. Osim toga, takvo postupanje je u suprotnosti s načelom vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem se konačne i pravomoćne odluke institucija Bosne i Hercegovine ne mogu preispitivati, već se moraju izvršavati – navodi se u saopćenju.

Kako su istakli iz Ustavnog suda, Narodna skupština RS ovim zaključcima derogirala je pravomoćnu presudu Suda BiH te odluke CIK-a i Ustavnog suda BiH.

– Na taj način se narušava i načelo podjele vlasti kao inherentni segment vladavine prava jer se entitetska zakonodavna vlast upliće u ingerencije državnog pravosuđa kao druge grane vlasti koja je nezavisna u odnosu na zakonodavnu vlast, kao i u ingerencije Ustavnog suda BiH kao nezavisnog kontrolora tri stuba vlasti (zakonodavna, izvršna i sudska) i čuvara Ustava Bosne i Hercegovine – dodaje se.

Ustavni sud podsjeća i da entiteti u Bosni i Hercegovini nemaju pravo na samoopredjeljenje koje bi omogućilo samoorganizaciju ili teritorijalno otcjepljenje.

– To bi bilo u suprotnosti sa čl. I/3, III/2.a) i 5. Ustava Bosne i Hercegovine, a taj stav je konačan i obavezujući u smislu člana VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, uprkos tome, tačkom 12. osporenih zaključaka Narodna skupština Republike Srpske je zadužila Kolegij Narodne skupštine da pripremi tekst rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske – naveli su iz Ustavnog suda BiH.

Facebook komentari