Objavljena prognoza za naredne dane: Pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje do ponedjeljka

Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je na jugu. U Hercegovini je za danas, zbog očekivanih udara vjetra, na snazi i žuti meteoalarm, a upozorenje glasi: “Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.”

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -8 stepeni, Bugojno, Gradačac, Sarajevo i Srebrenica 0, Bihać, Drvar, Livno, Prijedor, Tuzla i Zenica 1, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Jajce i Sanski Most 2, Trebinje 7, Mostar 8 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Slično kao i proteklog dana, uz neznatni porast temperaturnih vrijednosti i nešto manje padavina, što neće u većoj mjeri uticati pozitivno na opštu sliku. Hladno vrijeme i dalje će predstavljati najveći problem za osjetljive osobe, stoga je neophodno posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i reducirati boravak na otvorenom. Hronični bolesnici, ponajviše, astmatičari, reumatičari i osobe sa ishemijskim tegobama, trebali bi se maksimalno suzdržati od jačih napora.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati preteženo oblačno vrijeme. U nižim područjima Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Na jugu i jugozapadu zemlje slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od -1 do 5, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura oko 1 stepen.

Subota: Preteženo oblačno vrijeme. U Hercegovini postupno razvedravanje. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim i sjevernim područjima Bosne je moguća slaba kiša ili snijeg. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 12 stepeni.

Nedjelja: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 12 stepeni.

Ponedjeljak: Sunčano uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi Rdiosarajevo.

