Uhapšen muškarac iz Mostara: Dovodi se u vezu s paljevinom Kordićevog automobila

Jedna osoba iz Mostara je, saznaje “Dnevni avaz” lišena slobode nakon opsežne istrage koju su u vezi paljevine službenog automobila gradonačelnika Mostara, Marija Kordića, proveli policijski službenici Odjela kriminalističke policije PU Mostar pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ovu informaciju je za “Avaz” potvrdila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, kazavši da će uskoro o svemu javnost biti detaljnije informisana.

Muškarac je, saznajemo, lišen slobode zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela Izazivanje opće opasnosti i Oštećenje tuđe stvari, a za sada se ne naziru ni politički kao ni motivi osobne prirode.

Informacije koje su plasirane u javnosti o tome da su na snimcima videonadzora izuzetih sa okolnih objekata uočene dvije osobe su pogrešno interpretirane.

Naime, istraga je u konačnici pokazala da je na snimcima uočena samo jedna osoba čiji je identitet utvrđen i koja će u toku dana biti predata u nadležnost Tužilaštva HNK.

