Vremenska prognoza za naredne dane: Hladno, oblačno i tmurno, u nedjelju kratkotrajna stabilizacija

Za danas je najavljeno oblačno vrijeme u cijeloj zemlji. U nižim područjima Bosne očekuju se kiša ili susnježica, dok će u višim predjelima padati snijeg. Hercegovinu će povremeno zahvatiti slaba kiša. Na jugu i jugozapadu puhat će umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni vjetar. Dnevne temperature bit će od 0 do 6 stepeni, na jugu do 11 °C.

U petak, 28. novembra, zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. U nizinama Bosne moguća je povremena slaba kiša ili susnježica, dok će u višim područjima padati snijeg. Na jugu i jugozapadu očekuje se slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature kretat će se od -2 do 4, na jugu do 8 stepeni, a dnevne od -1 do 5, na jugu zemlje od 7 do 12 °C.

U subotu, 29. novembra, ostaje oblačno, uz postepeno razvedravanje u Hercegovini. U centralnim, istočnim i sjevernim krajevima Bosne u jutarnjim satima moguće su slabe padavine – kiša ili snijeg. Vjetar će biti slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6 stepeni, na jugu do 12 °C.

Nedjelja, 30. novembar, donosi ljepše vrijeme. Očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz pojavu magle ili niske naoblake po kotlinama Bosne i uz riječne tokove. Vjetar slab i promjenljiv. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 2 do 8 stepeni, na jugu do 12 °C.

U ponedjeljak, 1. decembra, bit će sunčano uz postepen porast oblačnosti u drugom dijelu dana. Magla ili niska naoblaka i dalje će se zadržavati po kotlinama i uz rijeke. Vjetar slab i promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od -2 do 2, na jugu do 4 stepena, a dnevne od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 °C.

