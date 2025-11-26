Spektakularan doček Nove godine u Goraždu: Nastupit će Lexington band

Goražde će ove godine organizovati spektakularan doček Nove godine na otvorenom, a organizacioni odbor završio je sve pripreme za nezaboravnu noć – istaknuto je na današnjoj pres-konferenciji.

Vrhunska atmosfara

Prema najavama, očekuje se veliki broj posjetilaca iz grada i cijele regije, koji će zajedno uploviti u 2026. godinu uz vrhunsku atmosferu i odličan program.

Osim Gradske uprave o podršci projektu govorili su i predstavnici goraždanskih kompanija UNIS Ginex i Pobjeda Rudet.

– Goražde je dugo čekalo organizovan javni doček Nove godine. Ovaj put u tome je uspjelo zahvaljujući podršci društveno odgovornih kompanija, predanim radom tima Gradske uprave na organizaciji događaja koji će kulminirati nastupom regionalno popularnog benda Lexington. Još jednom hvala u ime gradske uprave i svih nas jer ste prepoznali da je doček Nove godine moguć i potreban i nadam se da će to biti tradicionalno svake naredne godine – kazao je gardonačelnik Goražda Ernest Imamović.

Generalni pokrovitelji javnog dočeka Nove Godine u Goraždu naglasili da je to rezultat htijenja i zalaganja uposlenika tih društveno odgovornih kompanija.

– Svi uspjesi su rezultat zajedničkog rada komplektnog kolektiva i, ako je ovo jedan od načina da im uzvratimo i omogućimo nešto drugačije da imaju u svom gradu, tu smo uvijek da podržimo takve projekte i uvijek ćemo tako nastupati – poručila je generalna direktorica kompanije UNIS Ginex Dženana Turković.

Draž Nove godine

Direktor kompanije Pobjeda Rudet Muhamed Hubanić ocijenio je da Goražde zaslužuje da ima organiziran doček.

– Mislim da je za ljude koji planiraju da ostanu na obalama Drine jako bitno da imaju mogućnost da dočekaju Novu godinu u Goraždu uz jedan dobar program. Lexington je pokazao i na Festivalu prijateljstva da može napraviti odličnu atmosferu. Jako je bitno da i najmlađi osjete draž Nove godine u svom gradu. Naravno, naša podrška nije zavisila samo od mene već i od uposlenika ove firme koji su omogućili da postignemo takve rezultate da možemo na ovaj način pokazati društvenu odgovornost – kazao je Hubanić.

Podršku organizaciji javnog dočeka Nove godine dali su i brojni drugi, rečeno je na pres- konferenciji, uz podsjećanje da novogodišnji program počinje i nekoliko dana prije organizacijom Snješkograda koji će ponuditi niz zanimljivih i zabavnih sadržaja za sve uzraste.

Grad na Drini želi i na ovaj način poručiti da je regionalni centar te pozivamo sve zainteresovane građane u regionu i dijaspori da Novu 2026 godinu dočekaju u Goraždu.

