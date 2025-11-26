‘Tiranija s pozicije moći, šta je sljedeće?!’: Ministrica Hota-Muminović najavila ‘istragu’ u školi zbog ‘izjave o Aliji’

Ministrica osnovnog obrazovanja i odgoja Naida Hota-Muminović (NiP) najavila je ‘istragu’ o navodima da je jedna nastavnica u jednoj sarajevskoj školi kazala učeniku da joj ne spominje Aliju Izetbegovića ‘jer je on prodao državu’.

Tim povodom reagirao je član Naše stranke Dragan Mioković te prokomentarisao da je “najava ministrice skandalozna i nedopustiva”.

– Vraća li to ministrica verbalni delikt na mala vrata? Hoće li u orvelovskom maniru narediti audio-video snimanje časova u osnovnim školama ili će u učionice poslati vlastite politkome koji bi štrihirali šta je od onoga što nastavnici i nastavnici predaju dozvoljeno, a šta ne?

Othranila me je prosvjetarska plata, a i da nije, ježim se od politizacije ovakvih stvari, ali ako ministrica zaista krene na ovu nastavnicu, tražit ću javno očitovanje svih relevantnih institucija i instanci da se oglase, da daju podršku slobodi obavljanja supervažnog nastavničkog posla i osude nedopustivu tiraniju s pozicije moći koju ministrica Hota-Muminović, ne prvi put, demonstrira – naveo je Mioković.

Najava ministrice obrazovanja u Vladi KS Hota-Muminović da će “od škole zatražiti provjeru informacije i očitovanje”, jer je na društvenim mrežama pročitala da je “nastavnica Bosanskog jezika i književnosti, na času, rekla učeniku da ne spominje Aliju (Izetbegovića) jer je on… — dragan miokovic (@DraganMiokovich) November 26, 2025

Facebook komentari