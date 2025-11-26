Objavljena detaljna prognoza od decembra do maja: Ovakvoj zimi se niste nadali

„Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg prosjeka, pri čemu će njena vrijednost u prosjeku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrijednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko dva stepena.“

„Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima koje će biti za stepen do dva više u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 8.2 stepena. Mjesečna suma padavina tokom decembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg prosjeka sa vrijednostima u prosjeku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm“, navodi RHMZ.

Prognoza za januar

Prema sezonskoj prognozi, prvi mjesec naredne godine biće takođe blaži i prosječno vlažan, sa umjerenim, kratkotrajno mogućim jakim jutarnjim mrazevima tokom treće dekade januara.

„Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg prosjeka, pri čemu će njena vrijednost u prosjeku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrijednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima u prosjeku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5.7 stepeni“, navodi RHMZ i dodaje:

„Mjesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima u prosjeku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.“

Hladni februar

I februar bi, prema najavi RHMZ-a, trebalo da bude blaži i prosječno vlažan.

„U prvoj polovini februara umjereni, a kratkotrajno su mogući i jaki jutarnji mrazevi. Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg prosjeka, pri čemu će njena vrijednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrijednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.9 stepeni.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima koje će u cijeloj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 9.3 stepena.

Mjesečna suma padavina tokom februara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg prosjeka sa vrijednostima u prosjeku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 39 mm.“

Mart prosječno hladan i prosječno vlažan

Prema sezonskoj prognozi, i u martu su mogući umjereni jutarnji mrazevi.

„Srednja minimalna temperatura vazduha u martu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg prosjeka, pri čemu će njena vrijednost u prosjeku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrijednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 4.7 stepeni“, navodi se u prognozi i dodaje:

„Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće u granicama višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima u prosjeku višim do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.7 stepeni. Mjesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima u prosjeku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 32 mm.“

Topliji april

Prvi proljećni mjesec naredne godine RHMZ najavljuje da će biti u većem dijelu Srbije topliji i vlažniji, a u Vojvodini i Zapadnoj Srbiji topliji i prosječno vlažan. U prvoj dekadi aprila moguća je pojava slabog do umjerenog mraza.

„Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće malo iznad višegodišnjeg prosjeka, pri čemu će njena vrijednost biti viša do 0.6 stepeni u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrijednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.8 stepeni.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće malo iznad višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima koje će u cijeloj Srbiji biti do 0.6 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.6 stepeni“, navodi RHMZ i dodaje:

„U većem dijelu Srbije mjesečna suma padavina tokom aprila biće iznad višegodišnjeg prosjeka sa vrijednostima za 5 mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosjek, a u Vojvodini i Zapadnoj Srbiji zadržaće se u granicama višegodišnjeg prosjeka sa vrijednostima u prosjeku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 56 mm.“

Topliji i prosječno vlažniji maj sa majskim kišama

RHMZ najavljuje da će u maju srednja minimalna temperatura vazduha biti iznad višegodišnjeg prosjeka, pri čemu će njena vrijednost u prosjeku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosjek, prenosi Espreso.

„U Beogradu i široj okolini predviđa se vrijednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće malo iznad višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima u prosjeku višim do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23.9 stepeni“, navodi RHMZ i zaključuje:

„Mjesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg prosjeka, sa vrijednostima u prosjeku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 61 mm.“ prenosi Novi.

Facebook komentari