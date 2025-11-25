Ipak, članovi SDP-a ne žele prekinuti obilježavanje i učesnici ne žele da izađu vani.
Više informacija biće poznato naknadno.
Inače, SDP već četvrtu godinu proslavlja Dan državnosti BiH u Banjoj Luci,pišu Vijesti
Dojava bombe na proslavi Dana državnosti BiH u Banjoj Luci, SDP odbio prekinuti skup
