Dojava bombe na proslavi Dana državnosti BiH u Banjoj Luci, SDP odbio prekinuti skup

Objavljeno prije 52 minute

Dojava bombe na proslavi Dana državnosti BiH u Banjoj Luci, SDP odbio prekinuti skup

Ipak, članovi SDP-a ne žele prekinuti obilježavanje i učesnici ne žele da izađu vani.

Više informacija biće poznato naknadno.

Inače, SDP već četvrtu godinu proslavlja Dan državnosti BiH u Banjoj Luci,pišu Vijesti


