Ovi dijelovi Sarajeva u četvrtak, 27. novembra, ostaju bez struje: Ko je na spisku Elektroprivrede?

Objavljeno prije 1 sat

Elektroprivreda BiH obavještava korisnike u Sarajevu o isključenjima planiranim za 27. novembar

Iz EPBiH navode da će radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja, u navedenim terminima bez električne energije ostati područja koja se napajaju preko slijedećih 10(20)/0,4 kV transformatorskih stanica:

Od 09:00 do 10:30
– TS 10/0,4 kV ROSULJE (3263)

Od 09:00 do 10:30
– TS 10/0,4 kV TOME MENDEŠA 5 (1359)

Od 09:00 do 16:00
– TS 10/0,4 kV POLJINE (1402)

Od 10:30 do 12:00
– TS 10/0,4 kV TOME MENDEŠA 4 (1358)

Od 10:30 do 12:00
– TS 10/0,4 kV TOME MENDEŠA 1 (0798)

Od 12:00 do 13:30
– TS 10/0,4 kV TOME MENDEŠA 3 (0801)

Od 12:00 do 13:30
– TS 10/0,4 kV TOME MENDEŠA 2 (0800)

Od 13:30 do 15:00
– TS 10/0,4 kV ROSULJE NASELJE 10 (3360)

Od 13:30 do 15:00
– TS 10/0,4 kV ROSULJE NASELJE 9 (3359)


