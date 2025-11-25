Delegacije položile cvijeće na Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, ispred Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995., brojne delegacije su položile cvijeće.

Delegacije su rano jutros položile cvijeće kod Vječne vatre, a na brdu Hum iznad Sarajeva podignuta je zastava BiH i intonirana državna himna.

Kasnije će uslijediti polaganje cvijeća na šehidskom mezarju “Kovači” i i Spomen-parku “Vraca”.

Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 82 godine održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, pišu Vijesti.ba.

