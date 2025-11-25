Na brdu Hum zavijorila se zastava BiH povodom Dana državnosti

Obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, počelo je jutros podizanjem državne zastave na sarajevskom brdu Hum, uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine.

Svečanosti su prisustvovale brojne delegacije, a državnu su predvodili predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

Nakon dizanja zastave na Humu, planirano je polaganje cvijeća i odavanje počasti povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine:

– 09.00 – Spomen obilježje “Vječna vatra”

– 09.30 – Mezarje “Kovači”: Centralno spomen obilježje i mezar Prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića

– 10.00 – Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

– 10.30 – Spomen park “Vraca”

Prijem povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine zakazan je za večeras u 18.00 sati. Prijem organizuju predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Vijećnici.



Obnovljena državnost

Državnost Bosne i Hercegovine obnovljena je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu na Prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH), tadašnjem najvišem bh. političkom, predstavničkom i zakonodavnom organu.

U Mrkonjić Gradu dogovoren je Proglas narodima BiH o jedinstvenoj i nedjeljivoj državi, te usvojena Rezolucija ZAVNOBiH-a, kojima je izražena odlučnost da se osigura puna ravnopravnost svih naroda i narodnosti, kao i ravnopravnost Republike Bosne i Hercegovine unutar jugoslovenske federacije.

U Rezoluciji se, između ostalog, ističe da narodi BiH kroz svoje jedino političko predstavništvo – ZAVNOBiH, hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude slobodna i zbratimljena Bosna i Hercegovina u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, Muslimana i Hrvata.

Na zasjedanju je izabrana i delegaciju od 58 članova, koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a) 29. i 30. novembra 1943. godine u Jajcu, a na kojem su potvrđene odluke ZAVNOBiH-a.

Time je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost nakon 480 godina, odnosno nakon pada srednjovjekovne bosanske države 1463. godine u ruke tadašnje Osmanske imperije, pišu Vijesti.ba.

