Penzioneri u ovom kantonu dobijaju 100 KM pomoći uz novembarsku penziju

Zeničko-dobojski kanton uplatio je sredstva Federalnom fondu PIO/MIO u iznosu od 3.458.500 KM, čime je ispunjeno obećanje da će za 34.525 penzionera s područja ovog kantona biti osigurana jednokratna pomoć u visini od 100 KM.

Sredstva su obezbijeđena unutrašnjim preraspodjelama u okviru nadležnih ministarstava. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice osiguralo je 400.000 KM, dok je preostali iznos od 3.058.500 KM obezbijedilo Ministarstvo finansija ZDK.

Pravo na pomoć ostvaruju penzioneri koji primaju minimalnu penziju, kao i korisnici srazmjernih penzija čiji iznos ne dostiže nivo minimalne penzije u Federaciji BiH.

Federalni fond PIO/MIO izvršit će isplatu pomoći uz penziju za mjesec novembar, u skladu s dostavljenim sredstvima.