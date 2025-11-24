POSKOK-u prijavljeno šest osoba zbog nelegalne izgradnje HNK u Mostaru

Krivična prijava je podnesena protiv: Marija Kordića, službene osobe i gradonačelnika Grada Mostara; Marina Muse, službene osobe i građevinskog inspektora Grada Mostara; Borislava Puljića, koordinatora nadzora na projektu izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru ispred društva ECOPLAN d.o.o. Mostar; Ivana Vukoje, odgovorne osobe i direktora Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru; Amire Trbonje, službene osobe i načelnice Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara; te Jesenke Mahinić, službene osobe i šefice Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara, prenose vijesti.ba

Navedene osobe se terete da su tokom 2022. godine postale grupom za organizirani kriminal formiranom s ciljem počinjenja više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. KZ FBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ FBiH i pranje novca iz člana 272. stav 1. u vezi sa stavovima 2. i 3. KZ FBiH.

Predstavnici Mostarskog kruga su Federalnom tužilaštvu predali trideset dokumenata koji ukazuju na dugogodišnje nezakonito djelovanje u vezi s projektom Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Za navedena krivična djela predviđena je kazna zatvora od tri do petnaest godina.

Mostarski krug poziva građane Mostara i Bosne i Hercegovine da ne dozvole da grad postane mjesto neviđene anarhije koja se prikriva iza navodnih nacionalnih interesa.

“Pozivamo i sve vijećnike Gradskog vijeća Mostara da istraju u zahtjevima za transparentan rad gradonačelnika i svih gradskih službi te da odgovorno izvršavaju mandat koji su dobili od građana.

Mostarski krug će nastaviti raditi u interesu javnosti, štiteći zakonitost, javni prostor i dostojanstvo grada Mostara”, saopćili su.

