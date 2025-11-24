Crnadak: SNSD-ov Bermudski trougao, Doboj – Zvornik – Laktaši

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak oglasio se nakon objave preliminarnih rezultata prijevremenih izbora za predsjednika RS, poručivši da je, kako kaže, volja građana “nestala u SNSD-ovom Bermudskom trouglu Doboj – Zvornik – Laktaši”.

Crnadak je povukao paralelu sa misterioznim nestancima u poznatom Atlantskom “Bermudskom trouglu”, navodeći da je upravo u ove tri lokalne zajednice, prema njegovim riječima, nestala odluka građana da započnu političke promjene u Republici Srpskoj.

Prema njegovim tvrdnjama, dok Blanuša ima prednost od oko 8.000 glasova u zbiru svih ostalih opština, u Doboju, Zvorniku i Laktašima registrovana je razlika od čak 20.000 glasova u korist SNSD-ovog kandidata Siniše Karana.

“Baš zato se juče kralo kao nikada do sada jer je SNSD osjetio da je gotovo. Nemamo pravo ćutati i dozvoliti da lopovluk i drskost ponovo pobjede poštenje i pristojnost”, poručio je Crnadak, dodavši da se u ova tri grada izbori “moraju ponoviti”.

Uporedne brojke, u odnosu na izbore 2022. i trku Dodik-Trivić.

DOBOJ

2022. godine, na ukupno 28273 glasača, razlika za Dodika 2178.

2025. godine, na ukupno 19396 glasača ( 9 hiljada manje ) razlika za Karana 6260.

ZVORNIK

2022. godine, na ukupno 28273 glasača, razlika za Dodika 2178.

2025. godine, na ukupno 19396 glasača ( 9 hiljada manje ) razlika za Karana 6260.

LAKTAŠI

2022. godine, na ukupno 19111 glasača, razlika za Dodika 3143.

2025. godine, na ukupno 15561 glasača ( 3500 manje ) razlika za Karana 4884.

“U zbiru, u SNSD-ovom Bermudskom trouglu danas je razlika 20 hiljada glasova u korist SNSD-a, šest hiljada više nego kada je glasalo 22 000 ljudi manje”, napisao je Crnadak, pišu Vijesti.ba.

