Vukanović: Dodik i Karan izgledali kao na sahrani, tako ne izgleda pobjednik

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, nakon prijevremenih izbora za predsjednika RS optužio je SNSD za izbornu krađu, tvrdeći da se to moglo vidjeti i po raspoloženju njihovog rukovodstva na pres konferenciji.

Prema njegovim riječima, izraz lica Milorada Dodika, Siniše Karana i ostalih jasno pokazuje da nisu bili zadovoljni ishodom, jer, kako kaže, niko ko je pobjedio ne bi djelovao toliko potišteno niti bi iznosio, kako ih je opisao, “paušalne i neprovjerene rezultate”.

Vukanović tvrdi da je Dodik direktno naredio izbornu manipulaciju, posebno u Doboju i Zvorniku, gdje, prema njegovom ranijem upozorenju, postoje najveći rizici od namještanja izbornih rezultata.

Napomenuo je i da se na konferenciji nije pojavio dio Dodikovih političkih saveznika poput Banjca, Nešića i Đokića, dok je Nenad Stevandić došao tek na samom kraju, što je, po njemu, dodatni znak da stvari nisu išle kako su planirali.

Istakao je da je nelogično da se u gotovo cijeloj RS glasovi prebroje za sat vremena, dok u Doboju ni nakon tri sata nema zvaničnih podataka, što vidi kao jasan signal manipulacija.

“Ne smijemo dozvoliti da se ponovi brutalna krađa glasova”, zaključio je Vukanović, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari