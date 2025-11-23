U prvom dijelu dana moguć slab snijeg: Danas oblačno u BiH, temperature ispod nule

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne ili tokom noći.

U jutarnjim satima i prije podne u Hercegovini je moguća slaba kiša, a ponegdje u Bosni slab snijeg. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Tokom noći vjetar u skretanju na južni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugo od 2 do 6, a dnevna od -2 do 4, na jugu zemlje do 9 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana je povremeno moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -4, a dnevna oko -1 °C.

