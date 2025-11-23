Mnogi su razočarani: Voz Sarajevo – Ploče ne prati potrebe putnika, ništa od vikenda na Jadranu… Šta kažu iz ŽFBiH?

Početkom ovog mjeseca pokrenuta je nova željeznička linija Sarajevo – Ploče, koja je izazvala veliki interes građana. Mnogi su se radovali mogućnosti da vikend provedu na Jadranu dok je još bilo toplih sunčanih dana ili s prvim naznakama proljeća, no zbog trenutnog reda vožnje, planovi su mnogima propali.

Čitatelji DEPO Portala, bar oni koji su se javili našoj redakciji, ističu da je red vožnje nove linije neprilagođen potrebama putnika iz Sarajeva, posebno petkom kada iz glavnom bh. grada nema jutarnjeg polaska za Ploče. Također, postojeći red vožnje nije povezan ni sa daljim transportom iz Ploča, što otežava nastavak putovanja do neke druge destinacija na Jadranu.

Podsjećamo, red vožnje međunarodnog putničkog voza Sarajevo – Ploče – Sarajevo u periodu od 09. novembra 2025. do 25. juna 2026. godine, a koji saobraća samo u dane petak, subota i nedjelja, je sljedeći:

– petak: međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče polazi iz Sarajeva u 16:46h, a u Ploče stiže u 20:14h;

– subota: međunarodni putnički voz Ploče-Sarajevo, polazi iz Ploča u 5:05h, a u Sarajevo stiže u 8:35h;

– nedjelja: međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče polazi iz Sarajeva u 7:15h, a u Ploče stiže u 10:36h * 9.novembra voz ne saobraća

– nedjelja: međunarodni putnički voz Ploče-Sarajevo polazi iz Ploča u 15:40h, a u Sarajevo stiže u 19:07h.

Na pitanje DEPO Portala zbog čega je prihvaćen ovakav red vožnje, sa puno nedostataka za putnike, iz Željeznica Federacije BiH pojašnjavaju da je linija Sarajevo – Ploče nastala produženjem postojeće linije Sarajevo – Čapljina, s ciljem da putnicima omogući jednostavniji, povoljniji i udobniji prijevoz do Jadranske obale, naročito tokom vikenda.

– Postojeći red vožnje rezultat je trenutno raspoloživih voznih kapaciteta i potrebnog osoblja. Rezultati linije će se pratiti i poslužit će kao pokazatelj potrebe za dodatnim polascima. U toku su pregovori s HŽ Putničkim prijevozom o mogućnosti proširenja reda vožnje, kako bismo na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo imali redovnu putničku liniju tokom cijele godine – ističu iz ŽFBiH u odgovoru na naša pitanja.

Što se tiče daljeg transporta iz Ploča, iz ŽFBiH podsjećaju da su dolasci i odlasci sezonskih međunarodnih vozova ranije usklađeni s trajektnom linijom Jadrolinije prema Trpnju. Također uvjeravaju i da, ukoliko bude interesa, Jadrolinija može prilagoditi svoje linije vremenu dolaska i odlaska vozova u Ploče.

