Konaković progovorio o Faći: Nije uhapšen zbog Dalije…

Predsjednik destabiliziranog NiP-a Elmedin Konaković, na svom je Facebooku komentirao hapšenje jednog od svojih nekada najboljih prijatelja Amira Pašića Faće.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

– Amir Pašić Faćo Daliju, mene i naše maloljetne kćerke napada i vrijeđa na društvenim mrežama godinama. Faću ni Dalija ni ja nikad nismo prijavljivali i nismo sa njim polemisali. Laž tog lažljivca je naravno da mu je bilo ko od nas ili u ime nas prijetio.

Njegove prijetnje nisu bezazlene, al’ od njega i sličnih njemu mi se možemo odbraniti i sačuvati. Nismo sa njim ni raspravljali jer bi to značilo da silazimo u kanalizaciju u kojoj on živi i u koju svakodnevno uvlači ljude. Dok je napadao nas, napadao je i Majke Srebrenice, heroje odbrane, ugledne sportaše, umjetnike, glumce, psovao umrle u kaburima Srebrenice, a posebno je bio detaljan kad bi pedofilski objašnjavao psovke upućene djeci, bebama, dječacima i djevojčicama, kćerkama, sinovima i unucima.

Pokrenuo je i peticiju da se kosti rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića izmjeste sa šehidskog mezarja na Bare. Sada reagujem zbog Šćepinog pokušaja da u svom 17 strana prljavom glasilu objasni kako je Faćo uhapšen zbog Dalije, moje supruge. To je naravno notorna laž jer su i oni koji su po službenoj dužnosti morali reagovati ranije, nijemo posmatrali kako prijeti nama i još nekim osobama, objašnjava šta bi radio ženama, maloj djeci, bebama.

Proces je krenuo kad je Faćo ohrabren pasivnošću i nedjelovanjem institucija krenuo na druge žrtve. E sad ono glavno. Pojavljuje se val onih koji ova bolesna vrijeđanja, vulgarnosti, dehumanizaciju žena, verbalnu pedofiliju pravdaju, sa njima se slažu. Žele takav koncept učiniti potpuno prihvatljivim, čak i poželjnim i na taj način šalju poruku hiljadama mladih ljudi koji bi sa društvenih mreža trebali pokupiti takav model ponašanja i komuniciranja.

Žele objasniti da neki čiko popravlja stanje u društvu tako što objašnjava kako bi silovao žene, nekoliko mjeseci staru bebu, dječaka ili djevojčicu, jer su to djeca ili unuci nekog političara kojeg taj čiko ne voli. Predvodnik tog vala je Šćepo i njegovo 17 stranica prljavo glasilo. Ne smijemo dozvoliti da verbalna pedofilija i dehumanizacija žena postanu prihvatljiv ili čak i poželjan narativ. Zbog odgoja novih generacija koje moraju razdvajati dobro od lošeg i zdravo od bolesnog – naveo je

