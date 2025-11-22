Džermin Pašić u sefu skrivao dvije zabilješke u kojima je navedeno da su on i Dubravko Čampara od narko grupe Sanija Al Murde dobili 1,5 milona maraka

Državni tužilac Džermin Pašić skrivao je dvije službene zabilješke u kojima je navedeno da su članovi narko grupe Sanija Al Murde, nakon što su uhapšeni, kazali u Tužilaštvu BiH da su njemu, odnosno bivšem državnom tužiocu Dubravku Čampari dali oko 1,5 miliona maraka, saznaje Istraga.ba.

Ove zabilješke Pašić je skrivao u svom stolu i predao ih je tridesetak dana nakon što mu je oduzet predmet koji se odnosi na pranje narko novca Al Murdine grupe.

Upravo je ovo razlog zbog kojeg je Pašić, pokušavajući se zaštiti od budućeg disciplinskog i krivičnog gonjenja, podnio prijavu protiv glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića pokušavajući od sebe napraviti žrtvu.

Prva zabilješka odnosi se na riječi Elmedina Karišika, kojeg je Pašić uhapsio u maju 2023. godine. Bila je to akcija Start gdje se Džermin Pašić umiješao u predmet Tužilaštva Kantona Sarajevo koje je vodilo istragu protiv Ibrahima Hadžibajrića. Tada je Pašić odlučio da u svoju nadležnost uzme dio predmeta kojim su obuhvaćeni Elmedin Karišik, Sani Al Murda, Brarbara Pekić, Seid Hadžibajrić i Emina Rogo. Karišikov branilac u tom trenutku bio je Mirsad Crnovršanin. Karišik je, naime, tada kazao da je on ranije, po uputi Sanija Al Murde, preko branioca Crnovršanina, dao 300 hiljada eura da bi ga Pašić i Čampara spasili krivičnog gonjenja. Tada je, međutim, odlučeno da taj dio izjave ne ide na zapisnik o ispitivanju osumnjičenog, već da Pašić sačini službenu zabilješku. Iako je bio dužn odmah o svemu obavijestiti nadređene, Pašić je tu zabilješku sklonio u svoj sef. Nedugo nakon toga Mirsad Crnovršanin, Karišikov tadašnji branilac, podnio je prijedlog za kauciju. Karišik je uplatio 346 hiljada maraka, a Pašić se nije protivio njegovom puštanju na slobodu. Tako su svu osumnjičeni u dijelu istrage koju je vodio Džermin Pašić završili na slobodi jer su, prethodno, iz BIH misteriozno pobjegli Sani Al Murda i njegova polusestra Barbara Pekić, inače vlasnica restorana Dos Hermanos u Radićevoj ulici u Sarajevu. Pašić nikad nije zatražio da taj objekat bude blokiran i privremeno oduzet, piše Istraga.ba.

Čampari taraba za advokaturu

Karišik i Seid Hadžibajrić su, formalno, boli pod mjerama zabrane, a tužilac Pašić uopće nije pratio njegove dalje poslove sa slobode. A oni su, kako saznajemo, nastavili sa ranijim poslovima. Dok su bili pod “mjerama zabrane” državnog pravosuđa, Karišik i Hadžibajrić su bili i pod istragom Tužilaštva KS, koje je utvrdilo da su oni nastavili sa svojim poslovima, djelujući preko firme Plaza Group. U sklopu ove nove istrage službenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom jutros su zaplijenili stan u vrijednosti od 280.000 KM.stan se nalazi u ulici Koturova 5 na poručju sarajevske općine Stari Grad. Istražni organi su došli do stana prilikom istrage nad pravnim licem “Plaza Group” koje je u vlasništvu Elmedina Karišika. Nakon što je pušten na slobodu, Karišik je nastavio s poslovima. Tužilaštvo Kantona Sarajevo je počelo da ga prati i 28. marta 2024. godine Karišik je ponovo uhapšen, ali sada po naredbi Tužilaštva KS. Pašić je tada otvoreno počeo utjecati na Tužilaštvo KS, dok se Dubravko Čampara u MUP KS raspitivao zašto je opet uhapšen Karišik. O svemu tome postoje službene zabilješke koje su dostavljene Tužilaštvu BiH. Na ročištu za određivanje pritvora Crnovršanin je sve vrijeme osporavao pravo Tužilaštvu KS da procesuira Karišika, tvrdeći da bi ovaj predmet trebao biti predat Džerminu Pašiću.

– Ja nisam nešto posebno čuo da branitelji, posebno branilac prvoosumnjičenog Karišika, nešto brani svog klijenta. Čak kaže da postoji osnovana sumnja. Nisam čuo neku argumentaciju kojom se brane njihovi branjenici. Čuo sam argumentaciju kojom se brani neko drugi, možda Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što je malo čudno – kazao je tada sudnici postupajući kantonalni tužilac Samir Selimović.

Karišik je, na kraju, završio u optužnici Tužilaštva KS kao organizator grupe. Onaj dio istrage koji je ostao u nadležnosti Džermina Pašića nikad nije okončan. Štaviše, Pašić je predmet bio doveo u takvo stanje da bi krajem ove godine morala biti donesena naredba o obustavi istrage jer vođa kriminalne grupe Sani Al Murda nikad nije ispitan niti je Pašić tražio međunarodnu pravnu pomoć.

Druga službena zabilješka s početka ovog članka odnosi se Adisa Đonku, mostarskog biznismena koji je, također, prao novac za Al Murdu. Đonko je, naime, uhapšen krajem maja ove godine u okviru Pašićeve navodne istrage u predmetu Start 2, odnosno predmetu kojim su obuhvaćeni Sani Al Murda i Elmedin Karišik. Đonko je blizak mostarskom biznismenu Senadu Kevelju s kojim su stalnu saradnju imali Dubravko i Aljoša Čampara.

Kako piše Istraga.ba, kada je Pašić uhapsio Đonku, kao branilac u taj predmet su, opet, uključio Mirsad Crnovršanin. Na ispitivanju Đonko je rekao da je, preko jednog mostarskog biznismenima Čampari i Pašiću dao milion maraka. Ni taj dio nije išao na zapisnik. Pašić je sačinio zabilješku koju je stavio u sef. Ni o njoj nije obavijestio nadređene.

Čamparinu rodicu na slobodu pustila bivša saradnica Dubravka, kojoj je oduzet telefon u akciji “Dubrovnik”

Đonko je u pritvoru proveo samo mjesec dana. Pušten je na prijedlog tužioca Pašića. Od tada se Pašić i Crnovršanin počinju suočavati sa ozbiljnim problemima. Prvo je u Sarajevu fizički napadnut Mirsad Crnovršanin, a nakon toga ispod automobila Džermina Pašića je pronađen GPS uređaj za praćenje.

Iza postavljanja GPS uređaja na automobil državnog tužioca Džermina Pašića stoji kriminalna grupa Sanija Al Murde koji slovi za vođu Škaljarskog klana, potvrđuju dokumenti koji su u posjedu Istrage. Osobe koje se mogu dovesti u vezu sa postavljanjem GPS uređaja komunicirale su sa advokatskom kancelarijom Maide Čampare i advokatom Mirsadom Crnovršaninom koji je neposredno prije toga napadnut i kome je zapaljen automobil.

Na Pašićevom automobilu pronađen je uređaj za praćenje GPS tracker IMEI: 359371290651880 (TINMO TK905). Ovaj uređaj bio je spojen sa brojem telefona 0038766178184. Broj je, prije toga, bio aktiviran u mobilnom aparatu SAMSUNG GALAXY A04E čiji je IMEI broj: 355166372958330. U tom aparatu (SAMSUNG) bilo je najmanje dvanaest drugih kartica. Dvije su interesantne. Sa kartice čiji je broj 0603534248 10. juna ove godine, oko 17 sati i 20 minuta, pozivana je advokatska kancelarija Maide Čampare (broj telefona 38733842115) i broj mobitela advokata Mirsada Crnovršanina ( 0628…44) koji dijeli kancelariju sa suprugom Dubravka Čampare, svog bivšeg šefa u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Druga kartica koja je bila u Samsungu nosi broj 387644219847. Ta kartica je bila još i u aparatu IPHONE 12 PRO čiji je IMEI broj 35669411273458. Od 23.04.2025. do 29.04.2025. godine u tom Iphonu bila je kartica broj 062370470 registrirana na ime Hamza Karišik iz Sarajeva. Hamza Karišik je brat Elmedina Karišika, sarajevskog biznismena preko kojeg je Sani Al Murda prao narko novac. Upravo je slučaj Elmedina Karišika “ključna tačka” gdje su se spojili Džermin Pašić, Mirsad Crnovršanin, Dubravko Čampara i Sani Al Murda.

Zbog sumnje da je organizirao praćenje tužioca Pašića, Tužilaštvo BiH je uhapsilo Elmedina Karišika i njegove saradnike. Karišikova odbrana je, potom, zatražila izuzeće tužioca Pašića iz predmeta Start. Nakon što je predmetom zadužena druga tužiteljica, na površinu su isplivala brojna sumnjiva postupanja Džermina Pašića i dvije službene zabilješke u kojima je navedeno da su on i Čampara primali novac od narko grupe Sani Al Murde.

Istraga.ba je pokušala kontaktirati i tužioca Pašića, ali on već duže vrijeme odgovara na njihove pozive i poruke. Fokusiran je na saradnju sa novinarima BIRN.-a preko kojih se pokušao spasiti disciplinskog gonjenja u ovom slučaju.

