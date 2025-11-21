Meteorolozi upozoravaju: U ovim dijelovima BiH past će pola metra snijega

Meteorolozi upozoravaju da će “glavnina padavina tek stići u nastavku dana i sutra”, uz napomenu da će veći dio zemlje dobiti snježni pokrivač različite visine. Prema njihovoj prognozi:

“Brdsko-planinski dijelovi centralne, zapadne i sjeverozapadne Bosne neka pripreme lopate za snijeg.”

Južni dijelovi Hercegovine ostat će bez snijega, dok je u Posavini i Semberiji mogućnost formiranja pokrivača vrlo mala zbog niske nadmorske visine i graničnih temperatura zraka.

U većem dijelu zemlje očekuje se od 2 do 10 cm snijega, dok će u brdsko-planinskim predjelima pasti između 10 i 30 cm. U višim područjima Krajine i srednje Bosne lokalno je moguće i do pola metra novog snijega,pišu Vijesti

BH Meteo objavio je i okvirnu procjenu visine snježnog pokrivača do nedjeljnog jutra, uz upozorenje da će vremenski uslovi biti promjenljivi i da je potreban oprez u saobraćaju.

