I Gardijan piše o tužbi protiv Vučića zbog slučaja „Sarajevo safari“

…u kojoj su snajperisti iz Italije i drugih zemalja navodno putovali u bosansku prijestolnicu da bi ubijali civile tokom četvorogodišnje opsade grada 1990-ih, piše Gardijan.

Prošle nedelje, milanski tužioci su pokrenuli istragu sa ciljem identifikacije Italijana navodno umješanih u optužbe za namjerno ubistvo otežano okrutnošću i niskim motivima.

Prema istražiteljima, grupe „snajperskih turista“ navodno su učestvovale u masovnim ubistvima nakon što su plaćale velike sume novca vojnicima koji su pripadali vojsci Radovana Karadžića – bivšeg lidera bosanskih Srba koji je 2016. godine proglašen krivim za genocid i druge zločine protiv čovečnosti – da budu transportovani u brda oko Sarajeva kako bi mogli da pucaju na stanovništvo iz zadovoljstva.

Više od 10.000 ljudi je ubijeno u Sarajevu granatiranjem i snajperskom vatrom između 1992. i 1996. godine u onome što je bila najduža opsada u modernoj historiji, nakon što je Bosna i Hercegovina proglasila nezavisnost od Jugoslavije.

Snajperisti su možda bili najstrašniji element života pod opsadom u Sarajevu jer su neselektivno pucali po ljudima na ulicama, uključujući i djecu.

Istraga je pokrenuta na osnovu tužbe koju je podneo Ecio Gavaceni, pisac iz Milana koji je prikupio dokaze o navodima, kao i izvještaja koji je tužiocima poslala bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Gavaceni je rekao da je prvi put pročitao izveštaje o navodnim turistima snajperistima u italijanskoj štampi 1990-ih, ali da je tek kada je pogledao „Sarajevo safari“, dokumentarac slovenačkog reditelja Mirana Zupaniča iz 2022. godine, počeo dalje da istražuje.

U srijedu je istraživački novinar Domagoj Margetić podnio tužbu protiv Vučića tužiocima koji istražuju slučaj.

Kako je objavljeno u Sarajevu, Margetić je poslednjih dana na društvenim mrežama objavio dokaze da je Vučić, tada mladi dobrovoljac, bio prisutan na jednom od vojnih položaja u Sarajevu sa kojih su, prema riječima svedoka, strani državljani i srpske ultranacionalističke jedinice pucali i ubijali civile u onome što je opisano kao makabrični „turistički safari“.

Nikola Brigida, advokat koji je pomogao Gavaceniju da pripremi svoj slučaj, rekao je: „Dokazi prikupljeni nakon duge istrage [Gavacenija] su dobro potkrepljeni i mogli bi dovesti do ozbiljne istrage kako bi se identifikovali krivci. Tu je i izvještaj bivšeg gradonačelnika Sarajeva.“

Gavaceni je tvrdio da je navodno bilo umješano „mnogo, mnogo, mnogo Italijana“, ne navodeći tačan broj.

„Bilo je Nijemaca, Francuza, Engleza… ljudi iz svih zapadnih zemalja koji su plaćali velike sume novca da bi bili odvedeni tamo da pucaju u civile.“

Dodao je: „Nije bilo političkih ili vjerskih motiva. Bili su to bogati ljudi koji su tamo išli zbog zabave i ličnog zadovoljstva. Govorimo o ljudima koji vole oružje i koji možda idu na streljane ili na safari u Africi.“

Gavaceni je tvrdio da bi se italijanski osumnjičeni sastali u sjevernom gradu Trstu i otputovali u Beograd, odakle bi ih bosansko-srpski vojnici pratili do brda Sarajeva.

„Bila je gomila ratnih turista koji su tamo išli da pucaju u ljude“, rekao je. „Ja to nazivam ravnodušnošću prema zlu.“

Vučić još uvijek nije komentarisao optužbe. Ipak, glasine o njegovom boravku u Sarajevu kruže godinama.

U intervjuu za bosanski TV kanal iz 2021. godine, predsjednik Srbije je eksplicitno negirao da je ikada pucao na opkoljeni grad, opisujući optužbe kao političku manipulaciju ukorjenjenu u nacionalističkoj retorici njegove mladosti i krhkoj ravnoteži snaga u regionu.

