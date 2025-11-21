U BiH ponovo kruže lažni euri: Evo kako ih prepoznati

Ministarstvo unutrašnjih poslova USK saopćilo je da su u opticaju otkrivene krivotvorene novčanice u apoenima od 5, 10 i 20 eura, uključujući i slučajeve na području grada Bihaća.

Ove novčanice na prvi pogled mogu izgledati uvjerljivo, ali se ipak lako prepoznaju po tome što na sebi imaju ispisan natpis “Copy”. Upravo ta oznaka, zajedno s nedostatkom standardnih sigurnosnih elemenata, otkriva da se radi o krivotvorinama koje se nerijetko koriste i kao „filmski novac“.

Iz MUP-a upozoravaju građane, ali i trgovce te ugostitelje, da budu posebno oprezni prilikom primanja gotovine u objektima gdje se svakodnevno vrše brze i učestale transakcije.

Kako prepoznati lažnu novčanicu?

Krivotvorine obično nedostaju osnovne sigurnosne karakteristike poput holograma, vodenog žiga i reljefnog otiska. Također se može primijetiti neobična boja ili tekstura papira, kao i zamućeni detalji koji odudaraju od standardne kvalitete izrade pravih novčanica.

Građanima se savjetuje da pri svakoj sumnji odbiju primiti novčanicu i odmah kontaktiraju policiju. Važno je i naglasiti da pokušaj daljeg puštanja ovakvog novca u opticaj može predstavljati krivično djelo.

Policija USK najavila je pojačane nadzorne aktivnosti i provjere na terenu s ciljem identifikacije i procesuiranja osoba koje stoje iza ovih slučajeva krivotvorenja, prenosi novi.

Facebook komentari