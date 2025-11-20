Pljačkaš iz Kalesije snimljen kod Šekovića

Velemir Gordeljević poznat kao Vekac, kojeg policija sumnjiči da je jučer u ranim jutarnjim satima, zajedno s Matijom Gordeljevićem i još jednom zasad neidentifikovanom osobom, izveo oružanu pljačku zlatare u centru Kalesije i pucao na policajce, zabilježen je jučer poslijepodne na području opštine Šekovići, saznaje Infoplus.

Prema informacijama kojima raspolažu nadležne službe, Gordeljević je nakon što je zapalio vozilo u Jelovom Brdu uspio pobjeći i doći na teritorij Osmaka, odnosno Šekovića. Tamo je, kako se sumnja, sinoć otuđio putničko vozilo i krenuo prema Zvorniku. Policijske agencije nastavljaju intenzivnu potragu za njim.

Nedaleko od zapaljenog vozila u Jelovom Brdu pronađeno je tijelo Matije Gordeljevića, koji je preminuo od povreda zadobijenih tokom razmjene vatre s pripadnicima policije Kalesija. Istraga o svim okolnostima ovog događaja i dalje je u toku.

Na fotografijama do kojih je došao Infoplus vidi se da Velemir Gordeljević u desnoj ruci drži pištolj, za koji se vjeruje da je korišten tokom pljačke, dok njegov saučesnik nosi vreću, za koju se pretpostavlja da je korištena za skrivanje ukradenih predmeta.

Policija apeluje na građane da se ne približavaju osumnjičenima jer se smatraju naoružanim i opasnim te da sve relevantne informacije odmah prijave nadležnim institucijama.

